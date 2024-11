Am 28. November 2024 startet der Disney-Animationsfilm „Vaiana 2“ in den Kinos. Zentral ist die Heldin Vaiana, die zusammen mit dem Halbgott Maui und einer Crew ungewöhnlicher Seeleute eine aufregende Reise über das Meer startet.

Wenn Vaiana spricht, hört man im Deutschen die Stimme von Lina Larissa Strahl. Tanja Liebmann hat sich mit der 26-Jährigen unterhalten und sie unter anderem gefragt, wie sie es schafft, sich in die energiegeladene Filmfigur hineinzuversetzen.

Lina, in dem Film „Vaiana 2“ leihst du der Hauptfigur deine Stimme. Eine schwierige Aufgabe?

Lina Larissa Strahl: Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sehr viel Konzentration erfordert, mir aber großen Spaß macht. Am meisten freue ich mich immer auf die Action-Szenen.

Warum?

Lina Larissa Strahl: Sie sind herausfordernd, weil Vaiana da sehr energiegeladen ist. Sie gibt dann laute und klare Kommandos. Das zu sprechen und ihre Energie rüberzubringen, ist gar nicht so einfach.

Aber du schaffst es immer wieder. Wie machst du das?

Lina Larissa Strahl: Ich versuche, die Emotionen von Vaiana im Film in mir selbst hochzuholen und das kurz wirken zu lassen. Ich überlege mir: Wie würde ich jetzt fühlen, wie betrifft das meine Stimme, wie viel Kraft, Lautstärke, Selbstvertrauen oder auch Zweifel sollen in meiner Stimme liegen? Und dann spreche ich das einfach.

Bist du der Figur Vaiana im Film eigentlich ähnlich?

Lina Larissa Strahl: Ja, in gewisser Weise sind wir uns total ähnlich. Vaiana ist ein krasser Dickkopf, und das bin ich auch. Wir sind beide Menschen, die sehr mutig sind. Wobei ich dann wahrscheinlich doch etwas sorgenvoller in gewisse Situationen reingehen würde als sie.

Wie findest du dieses Unerschrockene an Vaiana?

Lina Larissa Strahl: Toll! Sie geht an alles sehr entschlossen und furchtlos heran, trotzdem aber nicht Hals über Kopf. Ich finde ihr Selbstbewusstsein sehr bewundernswert, und auch ihre Abenteuerlust ist total faszinierend.

Vaiana erlebt wieder ein großes Abenteuer auf hoher See. (Foto: DISNEY)

Welche Botschaft hat der Film?

Lina Larissa Strahl: Dass man sich auf seine Freunde verlassen kann und auch verlassen sollte. Zudem kommt rüber, dass Familie unheimlich wichtig ist.

Wie findest du diese Botschaft und den Film an sich?

Lina Larissa Strahl: Es ist eine tolle Botschaft und ich liebe diesen Film. Ich liebe auch die Welt, in der er spielt, denn er spielt ja am und auf dem Meer. Wenn ich am Meer bin, sind das für mich immer sehr befreiende Momente.

Worauf darf sich das Publikum in „Vaiana 2“ freuen?

Lina Larissa Strahl: Im zweiten Teil sind mehr Nebencharaktere dabei als im ersten. Im Mittelpunkt stehen also nicht mehr nur Vaiana und Maui, sondern es spielen auch noch ein paar andere Leute eine größere Rolle. Es ist schön zu sehen, wie sie zusammenspielen. Außerdem gibt es ein paar neue Bösewichte.

Welchen Teil findest du denn besser: den ersten oder den zweiten?

Lina Larissa Strahl: Das kann ich gar nicht so sagen. Ich würde da auch keinen Unterschied machen. Beide Teile haben nämlich etwas ganz Besonderes und sind meiner Meinung nach total sehenswert.

Was magst du an den beiden Filmen besonders?

Lina Larissa Strahl:Die Animationen sind einfach toll. Wie ich finde: Mit ganz viel Liebe zum Detail. Es ist Wahnsinn, mit wie viel Hingabe die Macher daran gearbeitet haben. Bemerkenswert finde ich außerdem die starken Farben. Die strahlen einen richtig von der Leinwand aus an und machen glücklich. Vaiana ist ein Film, der einen zum Lächeln bringt.