Roter Turm in Halle erstrahlt in blauem Licht

Der Rote Turm in Halle erstrahlt am Mittwochabend in blauem Licht.

Halle (Saale)/MZ - Zum Tag der Kinderrechte der Vereinten Nationen ist der Rote Turm in Halle am Mittwoch in blauem Licht angestrahlt worden. Die Stadt beteiligte sich damit an der weltweiten Aktion „Turn The World Blue“. Zugleich wurde damit das 35-jährige Bestehen der Kinderrechtskonvention der UN gefeiert.

Ab diesem Donnerstag, 21. November, wird zudem in den oberen Etagen des Ratshofes die aktuelle Kinderrechte-Ausstellung des Bundesfamilienministeriums gezeigt. Sie besteht aus zehn Modulen, die jeweils ein Kinderrecht näher erklären, ist kostenlos und kann bis zum 17. Dezember werktags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr besucht werden.

Gruppen etwa aus Kitas sollten für die Besichtigung rund anderthalb Stunden einplanen und können sich per Mail ([email protected]) anmelden. Dabei sind als Angabe der Name der Einrichtung, die Anzahl der Kinder sowie deren Alter und eine Kontaktmail der die Gruppe begleitenden Personen notwendig. Aktuell gibt es nach Angaben der Stadt noch 33 freie Zeitfenster.