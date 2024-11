Der Bergzoo Halle startet ein ungewöhnliches Experiment: Einen Monat lang dürfen Gäste selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen. Was der Zoo mit der Aktion erreichen will.

Für einen Euro in den Bergzoo? Besucher dürfen Eintrittspreis selbst bestimmen

Den Elefant Simon, der im Februar geboren wurde, können Tierliebhaber im Bergzoo in Halle erleben.

Halle (Saale)/MZ. Das herbstlich nass-kühle Wetter der vergangenen Tage lädt nicht besonders zu einem Ausflug nach draußen ein. Doch ein Besuch im Bergzoo Halle kann sich in diesen Tagen besonders lohnen: Unter dem Titel „Zahl, was du willst“ startete der Zoo am Montag eine besondere Aktion.