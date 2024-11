Seit mehreren Jahren sind sie der Blickfang an Bernburgs Verkehrsschildern: gelbe, grüne, rote und blaue Figuren. Die wohl größte ist nun als Graffiti entstanden.

Bernburg/Stuttgart/MZ. - Der Anblick dieses gelben Monsters dürfte so einigen Bernburgern bekannt vorkommen. Seit mehreren Jahren sind sie die Hingucker an etlichen Rückseiten von Verkehrsschildern und Ampelanlagen in der Saalestadt. Die einäugigen Figuren lächeln Autofahrern mit ihrem Grinsegesicht entgegen. Doch nun ist das wohl größte Monster seiner Art entstanden. Und das durch die Tochter eines ehemaligen Bernburgers.