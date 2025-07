Damit das Wasser im Poleyer Teich trotz hoher Temperaturen im Sommer gut belüftet wird, werden die Angler im Ort aktiv. Ein Kompressor soll Rotfeder und Co. helfen.

Hilfe an heißen Tagen: Wie Angler aus Poley die Fische im Teich unterstützen

Michael Warthemann von der Poleyer Angelgruppe bringt die Schläuche in den Teich.

Poley/MZ - Wenn die Temperaturen im Sommer regelmäßig auf um die 30 Grad klettern, dann macht das nicht nur den Menschen, sondern auch der Tierwelt zu schaffen. Viele denken da womöglich zuerst an den Hund, den man nicht allein im aufgeheizten Auto lassen sollte. Aber auch für Fische in Teichen kann die Hitze Konsequenzen haben. Um dem vorzubeugen, sind die Mitglieder der Angelgruppe in Poley nun aktiv geworden.