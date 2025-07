In Halle bekommen viele Anwohner wochenlang keine Briefe zugestellt. Die Folgen sind dramatisch. Was die Deutsche Post dazu sagt.

Halle (Saale)/MZ. - Wieder wartet Carla Göttert seit fast drei Wochen auf ihre Post. Am 24. Juni kamen die letzten Briefe bei ihr an. Seitdem herrscht Ruhe bei der Ammendorferin. Und das nicht zum ersten Mal, denn so läuft es bei Göttert seit Monaten. Es handelt sich dabei nicht um einen Einzelfall, ganz im Gegenteil. Zahlreiche Ammendorfer haben sich mit solchen Problemen bereits an die MZ gewandt. Die Folgen sind für die Anwohner gravierend und der Zustand für sie schwer auszuhalten.