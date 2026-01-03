Täglich berichten die Redakteure und Mitarbeiter der Lokalredaktion der MZ Aschersleben über das Geschehen in der Region. Welche Themen bei den Lesern dort 2025 auf besonders großes Interesse gestoßen sind.

Welche Themen 2025 die MZ-Leser in Aschersleben und im Seeland am meisten bewegt haben

Aschersleben/MZ - 2025 vorbei – und damit ein Jahr voller spannender Geschichten. Welche Themen haben die Online-Nutzer der MZ aus Aschersleben und dem Seeland in den vergangenen zwölf Monaten besonders interessiert? Hier eine Übersicht der am häufigsten aufgerufenen Beiträge.

Die Top-Ten-Beiträge aus Aschersleben auf mz.de

Platz 10: Es ist deutschlandweit eines der großen Themen im Sommer: der Welsangriff im bayerischen Brombachsee, der mit der Tötung des Fisches endet. „Eine völlig überzogene Reaktion“, erklärt der Ascherslebener Welsangler Daniel Krieger im Juli der MZ. Denn ein Wels könne zwar aufgrund seiner Größe erschrecken, sei aber im Prinzip harmlos, da seine Zähne keine großen Verletzungen verursachen könnten und er nur sehr selten – während der Laichzeit – angreife.

Platz 9: Die Vorfreude lässt viele Ascherslebener Ende Juli auf einen Beitrag klicken: Darin angekündigt wird das mittlerweile sechste Oldtimer- und Zweitakt-Treffen der „Blaue Fahne“-Zweitaktfreunde auf der Insel in Mehringen. Unter dem Motto „Wo es rattert und knattert“ kommen Liebhaber historischer Gefährte am ersten Augustwochenende ganz auf ihre Kosten.

Platz 8: Über sportliche Höchstleistungen kann die MZ im Dezember berichten: Die Ascherslebenerin Ulrike Saalfeld hat vor einigen Jahren das Bodybuilding für sich entdeckt. Das ist für die 36-Jährige inzwischen weit mehr als nur ein Hobby. Auch Wettkämpfe stehen für sie auf dem Programm. Und so sichert sie sich im September bei den NPC Weider Classics in der Klasse Open B. den ersten Platz. Nur wenige Wochen später erringt sie in Mailand bei den NPC Euro Masters Championships 2025 mit mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern den zweiten Platz der Kategorie Fit Model. Bis zu 120 Kilogramm kann sie stemmen.

Platz 7: Grund zur Freude haben Ende Juni 350 junge Erwachsene: An den Berufsbildenden Schulen im Salzlandkreis haben sie ihr Abitur gemacht, einen Abschluss an einer der Berufsfachschulen erlangt oder ihr Berufsvorbereitungsjahr absolviert. Als Lohn für ihre Arbeit werden ihnen in der Ascherslebener Wema-Sporthalle feierlich ihre Zeugnisse übergeben. Jahrgangsbeste des Beruflichen Gymnasiums wird Luise Günther aus Bernburg mit einem Schnitt von 1,0.

Platz 6: Ein dramatischer Unfall bewegt im Januar die Gemüter der Ascherslebener: Bei einem schweren Zusammenstoß von Linienbus und Pkw auf der Güstener Chaussee kommt die Autofahrerin ums Leben. Unfallursache war wohl ein medizinisches Problem des Busfahrers, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Platz 5: Ein Hauch von Hollywood weht Ende November durch Aschersleben: Schauspiellegende Armin Müller-Stahl besucht die Grafikstiftung Neo Rauch. Gemeinsam mit Publikum – darunter auch Neo Rauch selbst – schaut er seinen Film „Fünf Patronenhülsen“ aus dem Jahr 1960 an und erzählt in einem Gespräch spannende Geschichten aus seinem Leben. Der Streifen hatte Neo Rauch in seiner Kindheit zu einigen Bildern inspiriert, die derzeit in der Grafikstiftung gezeigt werden.

Platz 4: Die Polizei sucht im März nach einem Mann mit krimineller Energie: Bereits im Dezember 2024 soll er in der Rossmann-Filiale an der Breiten Straße Parfum im Wert von rund 150 Euro gestohlen haben. Die Aufnahme einer Überwachungskamera und mögliche Zeugen sollen helfen, den Dieb zu finden.

Platz 3: Neuigkeiten aus der Gastronomie interessieren die Ascherslebener im September: Die Gaststätte „Zum Raben“ öffnet in der frisch sanierten Hohen Straße 21 ihre Türen für Besucher. Betreiber Mario Spengler setzt auf urige Atmosphäre und deutsche Klassiker von Gulasch bis Schnitzel.

Platz 2: Die Information, dass fast 21.000 Kunden der Salzlandsparkasse die Konto-Kündigung drohen könnte, sorgt im September für Aufsehen. Die gute Nachricht: Eine Löschung lässt sich leicht vermeiden. Denn Hintergrund ist eine neue Verordnung zu Echtzeit-Überweisungen, zu der die Sparkasse die Zustimmung der Kunden einholen muss. Wer sein Okay gibt, muss die Kündigung nicht fürchten.

Platz 1: Beim Blick in den Himmel staunen viele Menschen Ende Juli nicht schlecht: Vier Transportflugzeuge der Bundeswehr fliegen in nur rund 300 Metern Höhe über der Region. Online gibt die MZ Aufschluss darüber, was dahintersteckt: Die deutsche Luftwaffe hat den Cochstedter Flughafen erstmals bei einer Übung angesteuert.

Die Top-Ten-Beiträge auf der Facebook-Seite der MZ Aschersleben

Nicht nur direkt auf der MZ-Seite, sondern auch über den Facebook-Auftritt der Ascherslebener MZ stoßen viele Online-Leser auf Beiträge aus der Region. Was hat das Interesse der hiesigen Facebook-Nutzer 2025 besonders geweckt?

Platz 10: Ein Kabelbrand im Keller eines Wilslebener Wohnhauses stößt Anfang Dezember ebenfalls auf das Interesse der Facebook-Nutzer.

Platz 9:Elisabeth Hoyer gehört zu den neuen Mietern im dritten energieautarken Block der AGW an der Ascherslebener Keplerstraße und erhält im Dezember ihre Schlüssel. Sie zieht aus Braunschweig zurück nach Aschersleben.

Platz 8: Wie nach dem Aus für das Gildefest ein neues Stadtfest aussehen und wie es finanziert werden könnte, diskutiert der Ascherslebener Stadtrat vor gut einem Monat – ein Thema, das bei Facebook auf großes Interesse stößt.

Platz 7: Nach dem Fassadenbrand bei den Ascherslebener Stadtwerken sucht die Polizei mit einem Aufruf nach Zeugen der mutmaßlichen Brandstiftung. Bei dem Brand war erheblicher Schaden entstanden.

Platz 6: Die Geschichte eines kleinen Hundes, der im Dezember am Concordia See in einen Schacht gefallen ist, hat zum Glück ein Happy End. Kameraden der Ortswehren Schadeleben und Friedrichsaue können den Dackel retten.

Platz 5: Der tragische Unfalltod eines Motorradfahrers bei Freckleben kurz vor Weihnachten sorgt für große Anteilnahme im Netz.

Platz 4: Ein Fassadenbrand bei den Ascherslebener Stadtwerken frisst sich an einer Rankenpflanze bis zum Dach des Gebäudes und verursacht großen Schaden.

Platz 3: Ein Lkw hat beim Abbiegen in der Ascherslebener Geschwister-Scholl-Straße ein Haus beschädigt. Die Feuerwehr musste zur Hilfe ausrücken. Verletzt wird niemand.

Platz 2: Am Ortseingang von Gatersleben kommt es Mitte Dezember infolge von Straßenglätte zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Linienbus. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr musste die Fahrerin aus ihrem Pkw befreien.

Platz 1: Die meisten Aufrufe erzielt ein Beitrag aus dem November zum Gerichtsurteil gegen den Fahrer eines Müllfahrzeuges, der im Sommer 2024 auf der Ascherslebener Wilhelm-Bestel-Straße einen Unfall mit Todesfolge verursacht hatte.

Auch im Jahr 2026 wird die MZ-Lokalredaktion aus der Region für die Region wieder täglich aktuell berichten. All unseren Lesern und Followern wünschen wir ein glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes 2026 mit vielen guten Nachrichten.