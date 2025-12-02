Ein Kabelbrand im Kellerbereich eines Wohnhauses hat für einen Feuerwehreinsatz in Wilsleben gesorgt. Was bisher bekannt ist.

Am Dienstagmorgen rief ein Kellerbrand im Wilslebener Unterdorf die Feuerwehr auf den Plan.

Wilsleben/MZ - Schon von weitem sind in der Morgendämmerung die Einsatzfahrzeuge in Wilsleben mit ihrem Blaulicht zu sehen. Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Aschersleben, Neu Königsaue und Wilsleben in das Unterdorf zu einem Kellerbrand alarmiert.