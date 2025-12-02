weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Viel Rauch nach Kabelbrand: Verpuffung im Kellerbereich sorgt für Feuerwehreinsatz im Wilslebener Unterdorf

Viel Rauch nach Kabelbrand Verpuffung im Kellerbereich sorgt für Feuerwehreinsatz im Wilslebener Unterdorf

Ein Kabelbrand im Kellerbereich eines Wohnhauses hat für einen Feuerwehreinsatz in Wilsleben gesorgt. Was bisher bekannt ist.

Von Frank Gehrmann Aktualisiert: 02.12.2025, 08:25
Am Dienstagmorgen rief ein Kellerbrand im Wilslebener Unterdorf die Feuerwehr auf den Plan.
Am Dienstagmorgen rief ein Kellerbrand im Wilslebener Unterdorf die Feuerwehr auf den Plan. (Foto: Frank Gehrmann)

Wilsleben/MZ - Schon von weitem sind in der Morgendämmerung die Einsatzfahrzeuge in Wilsleben mit ihrem Blaulicht zu sehen. Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Aschersleben, Neu Königsaue und Wilsleben in das Unterdorf zu einem Kellerbrand alarmiert.