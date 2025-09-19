Knapp 21.000 Bankkunden der Salzlandsparkasse müssen noch aktiv einer Änderung bei Überweisungen zustimmen – andernfalls droht die Kündigung des Kontos.

Wegen einer neuen Verordnung zu Echtzeit-Überweisungen müssen alle Kunden der Salzlandsparkasse aktiv bis 5. Oktober einigen Änderungen zustimmen. Reagieren sie in den nächsten Wochen nicht, kann es zur Kündigung des Kontos kommen.

Aschersleben/MZ - Rund 20.600 Sparkassenkunden im Salzlandkreis sollten einen genaueren Blick in ihren Briefkasten oder ins Onlinebanking werfen oder mal mit ihrem Bankberater sprechen. Wer es verpennt, einer neuen Regelung zuzustimmen, dem droht im Oktober schlimmstenfalls die Kündigung des Bankkontos.