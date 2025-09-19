Änderung bei Echtzeit-Überweisungen Salzlandsparkasse: Fast 21.000 Kunden droht Konto-Kündigung!
Knapp 21.000 Bankkunden der Salzlandsparkasse müssen noch aktiv einer Änderung bei Überweisungen zustimmen – andernfalls droht die Kündigung des Kontos.
Aktualisiert: 20.09.2025, 21:16
Aschersleben/MZ - Rund 20.600 Sparkassenkunden im Salzlandkreis sollten einen genaueren Blick in ihren Briefkasten oder ins Onlinebanking werfen oder mal mit ihrem Bankberater sprechen. Wer es verpennt, einer neuen Regelung zuzustimmen, dem droht im Oktober schlimmstenfalls die Kündigung des Bankkontos.