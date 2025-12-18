In der Keplerstraße haben die Mieter ihre Schlüssel erhalten, letzte Restarbeiten laufen noch. Mit der dritten energieautarken Platte setzt die AGW ihr viel beachtetes Sanierungsprojekt fort.

Zurück nach Aschersleben: Elisabeth Hoyer gehört zu den neuen Mietern in der Keplerstraße

Aschersleben/MZ - Der Blick schweift durch das große Wohnzimmer, durch die breite Fensterfront geht er weit hinaus über das Kosmonautenviertel. Gedanklich richtet sich Elisabeth Hoyer schon ein. Bald ist die Wohnung in der Keplerstraße ihr neues Zuhause. Zur Schlüsselübergabe begleitet sie ihre Mutter. Die Freude ist groß, dass die Tochter wieder ganz in der Nähe lebt.