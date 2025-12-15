Unfall nach Straßenglätte Pkw rutscht auf spiegelglatter Straße vor Gatersleben in Bus
Am Ortseingang von Gatersleben kam es am Montagmorgen infolge von Straßenglätte zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr musste zur Hilfeleistung ausrücken.
Gatersleben/MZ/kwu - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Nachterstedt und Gatersleben am Ortseingang Gatersleben gekommen. Auf spiegelglatter Fahrbahn geriet ein Kleinwagen Citroën in einer Rechtskurve ins Rutschen und prallte mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.