„Sportmilliarde“ im Blick: Wird der marode Schul-Sportplatz in Gernrode endlich saniert?

Stark verschlissene Sportflächen, Defizite bei der Barrierefreiheit und mehr: Für die Sportanlage am Schulzentrum auf dem Hagenberg in Gernrode besteht dringend Investitionsbedarf.

Gernrode/MZ. - Moos statt Rasen, vernässte Flächen: Der Sportplatz am Schulzentrum Hagenberg in Gernrode bietet schon lange einen trostlosen Anblick. Bereits bei seinem Amtsantritt im Juli 2024 habe er darauf gedrängt, dass der Landkreis hier tätig werde, erinnerte Gernrodes Ortsbürgermeister Lars Kollmann (FDP). Nun gebe es Planungen: „Es geht in erster Linie um eine komplette Überarbeitung des Fußballfeldes“, erklärte der Ortsbürgermeister.