Fast 130 Bürger drängen sich bei der Infoveranstaltung. „Unser Schopp“ stellt dort ein Container-Konzept vor, das Nahversorgung und Treffpunkt verbinden soll. Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.

Riesiger Andrang beim Info-Veranstaltung - Kommt jetzt der Container-Supermarkt nach Ramsin?

Mitgründerin Sandy Hoppert erklärt den Ramsinern, wie der Container-Dorfladen rund um die Uhr funktionieren soll.

Ramsin/MZ. - Der Bürgerraum im Gemeindezentrum Ramsin platzt aus allen Nähten. Fast 130 Einwohner kommen zur Infoveranstaltung über einen möglichen Dorfladen im Ort. Stühle reichen nicht aus, einige stehen an den Wänden. Das Interesse ist deutlich – doch der Abend macht auch klar: Ob Ramsin tatsächlich einen „Unser Schopp“ bekommt, entscheidet sich nicht an der Idee, sondern an der Beteiligung.