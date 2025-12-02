Der Ascherslebener Stadtrat macht sich Gedanken um die Finanzierung eines Stadtfestes und beschließt eine Haushaltsstelle. Wie viel Euro damit bereitgestellt werden sollen.

Nach dem Gildefest-Aus: Ascherslebener Stadtrat einigt sich auf Finanzierung eines Stadtfestes

Das Gildefest im Jahr 2003: Damals fand das Fest noch zwischen Herrenbreite und Marktplatz mitten im Ascherslebener Stadtzentrum statt.

Aschersleben/MZ - Dass es anstelle des Gildefestes ein anderes identitätsstiftendes Stadtfest geben soll – darüber herrschen im Ascherslebener Stadtrat und im Rathaus weitgehend Einigkeit. Doch wie soll das aussehen, wer soll es machen und wie soll es finanziert werden? Die Diskussion zum 2026er Haushalt, die in der vergangenen Woche abschließend im Stadtrat geführt wurde, bot Gelegenheit, auch darüber zu diskutieren.