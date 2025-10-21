Ende eines Volksfestes Aus und vorbei! Aschersleber Kaufmannsgilde gibt Gildefest auf
Der Vorstand der Aschersleber Kaufmannsgilde hat in seiner Oktobersitzung beschlossen, kein neues Gildefest mehr auszurichten. Welche Gründe angeführt werden.
Aschersleben/MZ/fge - Nachdem Gildefestveranstalter Martin Rothe im Juli dieses Jahres mitgeteilt hat, dass er für die Organisation des Festes nicht weiter zur Verfügung stehe, kommt jetzt von der Aschersleber Kaufmannsgilde die nächste Hiobsbotschaft: In seiner Oktobersitzung hat der Vorstand beschlossen, 2026 kein neues Gildefest mehr auszurichten.