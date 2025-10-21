weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kino: Filmcrew dreht im Bernburger Salzwerk unter Tage für neuen Science-Fiction-Thriller

Constantin Film lässt einen preisgekrönten Roman verfilmen. Als Kulisse dient bei den Dreharbeiten auch das Tunnelsystem unter der Saalestadt.

Von Torsten Adam 21.10.2025, 18:09
Eine Filmcrew nutzte in der Vorwoche die Grube des Bernburger Salzbergwerks, um mehrere Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm abzudrehen.
Bernburg/MZ. - Noch bis Ende der Woche ist eine Ufa-Filmcrew an verschiedenen Schauplätzen in Bernburg unterwegs, um Erich Kästners Meisterwerk „Emil und die Detektive“ abzudrehen. Auch unter Tage ist Bernburg derzeit als Filmstadt gefragt: Die Produktionsgesellschaft Seven Elephants hat im Auftrag der Constantin Film AG im K+S-Salzbergwerk einige Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm aufgenommen.