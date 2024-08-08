Familiennewsletter vom 7. August 2025 Was geht in Sachsen-Anhalt?
tausende Kinder (und Eltern) zwischen Arendsee und Zeitz werden am Sonnabend ganz besonders aufgeregt sein. Schließlich wird man nur einmal im Leben eingeschult.
Insgesamt konnten wir dieses Ereignis jedoch schon fünfmal feiern. Nach der letzten Schultüte haben wir deshalb erleichtert ein Häkchen hinter diese Feierlichkeit gesetzt.
Jugendweihen stehen allerdings noch drei bei uns an, Schulabschlüsse noch vier. Bis dahin gibt es noch etliche erste Schultage. Auch wenn die bei älteren Kindern längst nicht mehr so aufregend sind wie beim allerersten Mal.
Und doch gibt es auch dann noch ein wenig Anspannung. Wie wird der neue Stundenplan aussehen? Bekomme ich eine neue Lehrerin? Was haben meine Freunde in den Ferien gemacht? Antworten auf diese Fragen gibt es am Montag. Vorausgesetzt, dass jemand daran gedacht hat, den Weckalarm für das frühe Aufstehen nach sechs Wochen Ausschlafen wieder anzustellen.
Im Zweifelsfall sind wir Eltern gefragt - und das leider nicht nur am ersten Schultag. Wenn das morgendliche Drängeln irgendwann nicht mehr notwendig ist, mache ich nicht nur ein Häkchen, sondern drei dicke Haken!
Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder, 20, 16, 13, 10 und 8 Jahre alt.
Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte
Am Sonnabend ist in Sachsen-Anhalt Einschulung, dann beginnt das neue Schuljahr. Dafür haben wir euch ein spannendes Wissenspaket geschnürt:
- Einschulung I: Diese süße Idee zur Einschulung begeistert alle – und spart das Back-Drama
- Einschulung II: Restaurant, Riesenparty oder Picknick? Warum weniger bei der Einschulung oft mehr ist
- Einschulung III: Die Tradition der Zuckertüte reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Was dahinter steckt
- Schulbeginn mit Preisschock: Kosten für Unterrichtsmaterial wieder gestiegen
- Gymnasium oder Realschule: Worauf Eltern beim Wechsel an weiterführende Schulen unbedingt achten sollten
Auch das ist diese Woche wichtig:
Bildung: Kurz vor Ferienende sucht Sachsen-Anhalt hunderte neue Lehrer
Sportlicher Start: Erstklässler in Sachsen-Anhalt erhalten 50 Euro‑Gutschein – was Eltern jetzt wissen sollten
Debatte um Sommerferien: Jetzt redet die Politik mit: Sachsen-Anhalt fordert faire Ferien für alle, nicht nur für Bayern
Verkehr: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden in dieser Woche die Ferien. Das wird laut dem ADAC wieder für volle Autobahnen am Wochenende sorgen
Teenager: Spätes Aufstehen in den Ferien – ganz normal oder problematisch? Ein Schlafmediziner aus Halle erklärt, warum Eltern jetzt nicht in Panik verfallen sollten
Handy: Immer früher kommen Kinder mit digitalen Geräten in Kontakt – und viele besitzen schon in der Grundschule ein eigenes Smartphone. Experten schlagen Alarm
Autistisches Kind: „Mischa ist mein Schmerz und meine Liebe“ - was eine Mutter aus Halle oft alleine tragen muss
Hype um Labubus: Die trendigen Plüsch-Monster gibt es jetzt auch in Magdeburg, in Wernigerode und in Dessau
RB Leipzig Gamer in Saudi-Arabien: Vom Köthener Hobbyzocker zum WM-Teilnehmer - Levy Finn Rieck lebt den E-Sports-Traum
Jugendfeuerwehr: Blaulicht und Löschautos sind plötzlich im Trend: Immer mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt schließen sich lokalen Feuerwehren an
KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...
Emil (4) klagt über Rückenschmerzen:
"Opa, mein Hinterbauch tut mir weh!"
Emil (4)
Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien
Der Sommer kommt für kurze Zeit wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Allerdings drohen am Wochenende erneut Schauer und Gewitter.
Top Ausflugsideen für jedes Wetter - Von Halle bis Magdeburg: Hier wartet euer nächstes Familienabenteuer!
Die Sonne ausnutzen, könnt ihr auch hier:
Baden: Von XXL-Rutschen bis zum chilligen Wellenbad: Wir zeigen euch die spannendsten Aquaparks und Wassererlebnisbäder in Mitteldeutschland.
Entspannen: Das sind die schönsten Badeseen im Süden Sachsen-Anhalts
Ungestört Schwimmen: Das sind die Geheimtipps in Sachsen-Anhalt
Ganz aktuell haben wir hier noch folgende spannende Tipps:
Weihnachtsrevue in Halle: Aufgrund der riesigen Nachfrage gibt es eine weitere Vorstellung. Wann die zu erleben ist und wie man an Karten kommt
Neu im Saalekreis: Mario Kart in echt - was die Besucher im neuen Indoorpark „Findora“ im Nova erwartet
Ascherslebener Zoo: Eselfohlen sorgt für Entzücken bei Besuchern und Pflegern
Irrgarten: Das Rackither Maislabyrinth im Landkreis Wittenberg hat wieder geöffnet: Quiz, Irrwege und Gruselspaß an der B 182 - und ein Selbsttest
Kostenloser Eintritt in Weißenfels: Besondere Aktion soll Gäste ins Freibad locken - Was geboten wird
Theater in der Börde: In der Kulturfabrik gibt es Hans Christian Andersens „Die Prinzessin auf der Erbse“. Das regt zum Nachdenken an
Kennt ihr schon unsere neue Serie "So nah, so schön?" - Das sind die ersten beiden Teile:
Ausflug Richtung Sachsen: Achterbahn, Affen, Abenteuer: Rund um Leipzig finden Familien Ausflugsziele, die gleichzeitig entspannen und begeistern. Fünf Tipps
Ausflug Richtung Thüringen: Schluchtenwandern wie im Fantasy-Film, Baden mit Musik oder Basteln im Weltkulturerbe: Die Region rund um Jena, Naumburg und Freyburg steckt voller Erlebnisse für kleine und große Abenteurer. Fünf Tipps
Verlosung: Familientickets fürs Panometer Leipzig
Im Panometer in Leipzig könnt ihr in eine kleine französische Stadt vor fast 150 Jahren eintauchen. Das große 360°-Bild zeigt bekannte Künstler wie Monet, van Gogh und Renoir, die durch die Straßen spazieren, und die bunte Kathedrale von Rouen. Mit Musik und wechselndem Tag- und Nachtlicht fühlt sich alles ganz lebendig an – fast wie eine Zeitreise!
Jeden Samstag um 10.30 Uhr gibt es spezielle Führungen, bei denen Familien gemeinsam malen, rätseln und Spaß haben können.
Wir verlosen 2 x Familientickets für je 2 Erwachsene und 2 Kinder für die Führung im Panometer Leipzig „Auf Tuchfühlung – Malerei mit allen Sinnen“ am Samstag, den 23. August, 10.30 Uhr.
Möchtest du die Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum
13. August 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Panometer".
Und wir setzen in dieser Woche wieder einen drauf. Zum zweiten Teil unserer neuen Serie "So nah, so schön" war unsere Autorin Christine Klauder rund um Leipzig unterwegs und hat Familienabenteuer für euch getestet. Dabei konnte Sie allerlei freie Tickets für euch abstauben. Zu gewinnen gibt es:
- 1 x Kindergeburtstag für acht Kids im SunGolf Familien- und Abenteuerpark Eckartsberga - Betreff: "SunGolf"
- 1 x Outtour Kanutour für 2 Erw. + 2 Kinder von Kirchscheidungen nach Balgstädt - Betreff: "Outtour"
- 1 x Familienpicknick vom Weingut Freylich Zahn - Betreff: "Zahn"
- 2 x Familienkarten (4 h) für Toskanaworld-Therme - Betreff: "Toskana"
- 3 Familienkarten für Porzellanwelten Leuchtenburg - Betreff: "Leuchtenburg"
Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum
13. August 2025 eine E-Mail mit dem jeweiligen Betreff.
Wir wünschen ganz viel Glück. Genießt das letzte Ferien-Wochenende!
Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!
