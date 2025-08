Der Sommer kommt für kurze Zeit wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Allerdings drohen am Wochenende erneut Schauer und Gewitter. Wie das Wetter wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Anfang August kurzzeitig wieder sommerlich.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt verbessert sich nach kühleren Temperaturen und Regenschauern kurzzeitig. Am Wochenende drohen allerdings Gewitter.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt Anfang August

Am Mittwoch erwartet der DWD einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt bei Höchstwerten von bis zu 24 Grad meist trocken. Vor allem in der Altmark sind vereinzelte Regenschauer jedoch nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ab. Es bleibt niederschlagsfrei.

Am Donnerstag zeigt sich dann wieder häufiger die Sonne. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 28 Grad an. Der DWD erwartet keinen Regen. In der niederschlagsfreien Nacht zu Freitag sinken die Tiefstwerte auf bis zu zwölf Grad ab.

Ab Donnerstag zeigt sich Sonne in Sachsen-Anhalt wieder häufiger: Gewitter am Wochenende

Am Freitag bleibt es bei Höchstwerten von bis zu 29 Grad trocken. In der überwiegend niederschlagsfreien Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen dann auf bis zu elf Grad ab.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Am Samstag ziehen ab Mittag vor allem in und um den Harz örtliche Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht zu Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab, es bleibt niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von bis zu elf Grad.