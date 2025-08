Die MZ war zur Reportage in Neustadt. Abends. Das Bild, das sich ergab, war teilweise erschreckend. Was sind Vorurteile? Was sind die Fakten? Wir sind noch einmal in Halles größtem Stadtteil gewesen. Auffällig: Vor allem Ältere haben Angst. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dass Halles Finanzprobleme nichts Abstraktes sind, muss ein asiatisches Restaurant erfahren. Der Imbiss ist in einem städtischen Gebäude - dem Jena-Stift in der Rathausstraße - eingemietet gewesen. Schon vor geraumer Zeit mussten die Betreiber aber das Objekt räumen. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Die SPD hat Hallenser befragt. Thema: Die von OB Alexander Vogt vorgeschlagene Umfriedung für das Händel-Denkmal. Obwohl das Ergebnis nicht repräsentativ ist, gab es ein eindeutiges Votum. Wie geht es dort jetzt weiter?

Die wichtigsten Nachrichten des Tages können Sie übrigens in unserem Podcast hören. Der geht jeden Abend auf Sendung. Kurz und knapp werden Sie über alles Wichtige informiert. Probieren Sie es mal aus!

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche. Lassen Sie sich vom Wetter nicht ärgern, wenn Sie Sonne mögen. Der Sommer kommt wieder, versprechen Meteorologen.

Ihr Dirk Skrzypczak