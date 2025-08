Robotereinsatz beim Brückenspringen zum Laternenfest| Steigendes Interesse in Halle am Gold | Woolworths Pläne hinter dem Räumungsverkauf

Hier in Halle, Newsletter vom 5. August 2025

beim beliebten Brückenspringen zum traditionellen Laternenfest in Halle kommt in diesem Jahr ein spezieller Roboter zum Einsatz. Das Unterwasserrettungsgerät des Fraunhofer Instituts soll die Sicherheit revolutionieren. Was dahinter steckt lesen Sie im Artikel von Dirk Skrzypczak.

Geld anlegen, das machen viele über Aktien oder auch Fonds. In Halle scheint es ein steigendes Interesse am Geschäft mit Gold zu geben. Das betrifft sowohl den Verkauf als auch den Neukauf, wie mein Kollege Denny Kleindienst herausgefunden hat. Er hat bei Experten im Umgang mit dem Edelmetall nachgefragt, wie sie sich die Entwicklung erklären. Mehr können Sie auf mz.de und in der aktuellen Zeitung erfahren.

Woolworth hat zum Start der Woche mit einem großen Räumungsverkauf in der Großen Ulrichstraße überrascht. Der Andrang war am Montag groß bei Rabatten bis zu 70 Prozent. Denny Kleindienst hat mit dem Unternehmen darüber gesprochen, wie es mit der Filiale weitergeht.

