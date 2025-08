Lesen Sie im heutigen Newsletter über ein Urteil gegen Bernd Wiegand, das Ende von Nordsee in Halle und wann die Fontäne auf der Ziegelwiese wieder sprudeln soll.

Halles Ex-OB Wiegand nun vorbestraft - was er zur Gerichtsentscheidung sagt

Hier in Halle, Newsletter vom 6. August 2025

weil er als Zeuge vor Gericht falsch ausgesagt haben soll, ist Halles Ex-Oberbürgermeister Bernd Wiegand nun rechtskräftig verurteilt wurden. Der Bundesgerichtshof wies seine Revision ab. Damit ist Wiegand vorbestraft. Um welchen Fall es geht und was Wiegand selbst zu der Gerichtsentscheidung sagt, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak aufgeschrieben.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil für Fischliebhaber. Denn im Neustadt Centrum hat die letzte Nordsee-Filiale in Halle geschlossen. Warum der Betreiber nun auch dieses Geschäft aufgeben musste, hat er meinem Kollegen Denny Kleindienst erzählt.

Bei einem Spaziergang auf der Peißnitz ist es nicht zu übersehen: Am Fontänebecken auf der Ziegelwiese wird gearbeitet. Doch die Reparaturarbeiten an Europas dritthöchstem Wasserspiel dauern länger als geplant. Was die Gründe dafür sind und ob das Becken rechtzeitig zum Laternenfest wieder mit Wasser gefüllt sein wird, verrät Ihnen meine Kollegin Katja Pausch hier.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ihr Simon Ecker