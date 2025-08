der Juli war in diesem Jahr deutlich nasser als es in Halle üblich ist. Hat Ihnen der Regen ein Strich durch Ihre Pläne gemacht? Meine Kollegin Hanna Schabacker hat mit einigen „Sommermachern“ vom Freibad über den Außenbereich der halleschen Gastronomie bis zur Veranstaltung im Freien gesprochen. Sie hat herausgefunden, wie die Unternehmen den Sommer bislang erleben und was das Wetter für ihr Geschäft zu bedeuten hat. Den Artikel finden Sie auf mz.de oder Sie werfen einen Blick in die aktuelle Zeitung.

Nachdem Dirk Skrzypczak Anfang der Woche über die Sicherheitslage in Halle-Neustadt bei Nacht berichtet hat, war er nun noch einmal tagsüber in Halles größtem Stadtteil unterwegs. Anwohner haben ihm geschildert, was ihnen in Neustadt fehlt. Aber es gibt auch Menschen, die noch einiges in dem Stadtteil vorhaben. Auch die Stadt äußert sich dazu. Mehr erfahren Sie bei einem Blick in die Zeitung.

Der Bahnhofsmission fehlen Helfer. Anderthalb feste Stellen sind beim evangelischen Kirchenkreis für die Arbeit vorgesehen, den Rest erledigen Freiwillige. Ohne die Ehrenamtlichen funktioniert also nichts. Ein Mitarbeiter hat meiner Kollegin Annette Herold-Stolze erklärt, warum die Arbeit für ihn so bereichernd ist.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!

Ihre Isabell Sparfeld