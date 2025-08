Vor vier Jahren machte er noch ein Freies Soziales Jahr in der Förderschule in Köthen – heute kämpft Levy Finn Rieck bei der größten E-Sports-Veranstaltung der Welt um ein Viertelmillionen-Preisgeld. Sein Weg an die Weltspitze ist bemerkenswert. Dennoch bleibt der RB Leipzig Gamer bodenständig.

Köthen/Leipzig/MZ. - Die Ausmaße sind gigantisch, wie alles, was sie auf der Arabischen Halbinsel an Sportveranstaltungen auf die Beine stellen. Über sieben Wochen hinweg findet derzeit in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad die größte E-Sports-Veranstaltung der Welt statt. Der millionenschwere E-Sports-World-Cup wird auch als Olympiade in der Wüste bezeichnet, weil alle großen Disziplinen der E-Sports-Welt an einem Ort ihre WM-Titel ausspielen. 2.000 Spieler ermitteln in 25 Games ihre Champions – mehr als 70 Millionen US-Dollar Preisgeld sind ausgelobt. Zentraler Bestandteil sind die virtuellen Fußballer, die im Spiel EA FC 2025 ab Donnerstag um den Titel zocken.