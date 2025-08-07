Schluchtenwandern wie im Fantasy-Film, Baden mit Musik oder Basteln im Weltkulturerbe: Die Region rund um Jena, Naumburg und Freyburg steckt voller Erlebnisse für kleine und große Abenteurer. Diese fünf Orte machen euren Familienausflug garantiert unvergesslich.

Im Spiegelkabinett der Imaginata in Jena wird Wahrnehmung zum Abenteuer – ein interaktives Erlebnis für die ganze Familie.

Naumburg. Die Saale-Unstrut-Region rund um Jena, Naumburg und Freyburg ist für Familien ein Geheimtipp! Zwischen Flüssen, Burgen und Weinbergen warten zahlreiche Abenteuer: Paddeln, Basteln im Dom oder Sternenreisen in Nebra – wir stellen fünf Ausflugsziele vor.

1. Wandern wie im Fantasyfilm: Naturabenteuer bei Jena

Schon eine Wanderung auf dem Rundwanderweg „SaaleHorizontale“ rund um Jena gleicht einem Fantasy-Roman: schroffe Felsen, weite Blicke, sanfte Hügel. Wer mag, holt sich noch eine Portion Waldwissen aufs Handy. Mit der App „Trixi Trias“ oder dem „Schlauen Ux“ wird die Natur spielerisch zum Lernort.

Familien sollten keinesfalls Jena aussparen. Dort begeistert etwa das Mitmachmuseum Imaginata mit mehr als 100 Stationen aus Biologie, Musik und Technik.

Ganz anders, aber ebenso faszinierend ist das Zeiss-Planetarium. Hier reisen Familien interaktiv durch ferne Galaxien oder erleben Lasershows unter dem Sternenhimmel. Gleich um die Ecke: der Botanische Garten. Riesenseerosen, exotische Palmen und fleischfressende Pflanzen machen ihn zum lebendigen Pflanzenbuch.

Die Porzellanwelten auf der Leuchtenburg machen Geschichte erlebbar – mit interaktiven Stationen, Geschichten zum Staunen und Skywalk über dem Saaletal. (Foto: Stiftung Leuchtenburg)

Zum Finale sollten Familien unbedingt die Königin des Saaletals bei Kahla besuchen: „Die Leuchtenburg entführt Kinder und Erwachsene in die faszinierende Welt des Porzellans – mit Mitmachstationen, Skywalk und Geschichten, die zum Staunen einladen“, so Ulrike Kaiser, Direktorin der Leuchtenburg.

Fazit: Bildung, Bewegung und Botanik – die Region rund um Jena und Kahla bietet eine ideale Mischung aus Natur, Wissen und Fantasie. Perfekt für abwechslungsreiche Familienausflüge!

2. Meerjungfrauen und Ritter: Bad Sulza überrascht doppelt

In der Toskana-Therme Bad Sulza wird Baden zum Erlebnis: Im „Liquid Sound Tempel“ treffen Musik, Licht und Wasser aufeinander – beruhigend für Eltern, spannend für Kinder. „Die Toskana-Therme ist ein mit Wasser gefüllter Konzertsaal“, sagt Residence-Managerin Susanne Wündsch.

Inspiriert durch die Walgesänge der Weltmeere sei dieses Badeerlebnis für Groß und Klein entstanden. Besonders beliebt: die „Nixentraumzeit“ mit Flossen, Schminke und Wassermärchen.

Bei der „Nixentraumzeit“ in der Toskana Therme Bad Sulza tauchen kleine Meerjungfrauen in eine fantasievolle Wasserwelt ein. (Foto: Toskana Therme Bad Sulza)

Wem noch nach Action ist, der wird in Eckartsberga fündig: Im SunGolf Abenteuerpark warten Fußballgolf, Bungee-Trampolin und mehr. Gleich nebenan sorgen Sommerrodelbahn, Irrgarten, Burgenwelt und Dino-Wald für Spaß bei kleinen und großen Entdeckern.

Fazit: Hier gibt es Entspannung und Abenteuer im Doppelpack – ein ideales Ziel für Familien mit Kindern egal welchen Alters.

3. Burgen, Boote und Stofftierträume: Familienzeit in Bad Kösen

In Bad Kösen bekommen Familien Burg und Bootfahren im Doppelpack. Direkt durch den Kurpark am historischen Gradierwerk vorbei führt eine kinderfreundliche Wanderung entlang der Saale bis zur Anlegestelle. Dort startet die gemütliche Schifffahrt zum Aufstieg Rudelsburg.

Die imposante Burgruine begeistert mit tollem Ausblick und einem familienfreundlichen Burgrestaurant. Zurück im Ort lohnt ein Ausflug in den Tierpark. Dort warten Ziegen, Ponys und Esel – ein Hit bei jüngeren Kindern.

Ein besonderes Highlight ist die Kösener Spielzeugmanufaktur, wo seit 1912 hochwertige Stofftiere in liebevoller Handarbeit entstehen. Bei Führungen werfen Familien einen Blick in die Werkstatt und können im Shop ihre neuen Lieblingstiere direkt mitnehmen.

Fazit: Bad Kösen begeistert besonders kleinere Kinder mit Burgenromantik, tierischem Spaß und handgemachten Kuscheltieren.

4. Kreativ im Welterbe: So begeistert der Naumburger Dom Kinder

Im Naumburger Dom wird Geschichte lebendig – besonders für Familien. In der KinderDomBauhütte können Kinder bei buchbaren Gruppenangeboten kreativ werden: Kerzen ziehen, Blattreliefs gestalten oder Leder-Lesezeichen basteln – alles mit fachkundiger Anleitung und oft in mittelalterlicher Gewandung. Besonders beliebt sind die Glaswerkstatt mit Himmelslicht-Anhängern und Leder-Lesezeichen-Basteln.

Familien sollten den Kinder-Audioguide mit Affe Simius nutzen, der die Baugeschichte mit Rätseln erklärt. Rund ums Jahr gibt es Workshops, offene Werkstätten und Familien-Tage.

Extra-Tipp: Bei der Dom-Rallye entdecken Kinder spannende Details in Kirche und Garten – und lernen ganz nebenbei das Unesco-Welterbe kennen.

Fazit: Der Naumburger Dom verbindet Kultur und Kreativität – ein unvergessliches Erlebnis für kleine Entdecker.

5. Zeitreisen und Sternenstaub: Die besten Geheimtipps rund um Freyburg

Freyburg ist ein perfekter Startpunkt für Familienabenteuer. Hoch über dem Ort thront die Neuenburg: ein Hingucker mit Mittelalter-Flair und einem Kinderbereich zum Verkleiden und Mitmachen. In Freyburg können Familien vielerorts Fahrräder ausleihen, um die Weinregion zu erkunden.

In der Kinderkemenate auf Schloss Neuenburg können kleine Besucher spielerisch in die Welt des Mittelalters eintauchen – mit Kostümen wie hier als Ritter. (Foto: Saale-Unstrut Tourismus, Fotograf: Falko Matte)

Die Portion Motivation bekommen Kids etwa bei der Familien-Rallye. Bis Oktober können sie an vielen Ausflugsziele der Region Sticker sammeln und Preise gewinnen. Zwei Orte sind besonders staunenswert: Im Kloster Memleben lernen Kinder das Leben der Benediktiner kennen – mit echten Mönchen, Rollenspielen und mittelalterlichen Übernachtungen.

Und in Nebra werden die Sterne in den Blick genommen. Das Besucherzentrum Arche Nebra mit der neuen Attraktion „Outer Space“ – einer Art Raumschiff als Spielplatz – erzählt die Geschichte rund um die berühmte Himmelsscheibe. Es gibt ein Planetarium und viele Mitmachangebote. Ein drei Kilometer langer Kunstweg, der nicht minder spannend ist, führt zum Fundort der Scheibe.

Natürlich ist auch eine Flusstour ist möglich – optional mit Tipi-Übernachtung. „Paddeln an Saale und Unstrut ist wie eine Zeitreise“, sagt OUTour-Chef Jens Bellmann. „Es geht vorbei an kleinen Winzerdörfern, malerischen Weinbergen und verwunschenen Burgen.“

Fazit: Zwischen Kloster, Kanu und Sternenstaub kann jedes Familienmitglied seine eigene kleine Zeitreise unternehmen.