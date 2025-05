In Eckartsberga hat der Irrgarten ein besonderes Dach erhalten. Das Konstrukt ist in mehrfacher Hinsicht spannend.

„Freizeitspaß" in Eckartsberga

Eckartsberga. - Bei Frank Ullrich in Eckartsberga ist das Terrain klar abgesteckt. In einem Zipfel des 3.000 Quadratmeter großen Geländes weht die Flagge Thüringens, denn hier steht man im Freistaat; diagonal entgegengesetzt flattert die von Sachsen-Anhalt, wozu Eckartsberga zweifelsfrei gehört. Und zu Deutschland sowieso, weshalb Schwarz-Rot-Gold nicht fehlen darf. Und auch sonst ist bei dem aus Trusetal bei Schmalkalden stammenden Unternehmer alles verdammt klar strukturiert, denn er betreibt am Rande des Finnestädtchens seit 2001 einen Irrgarten.