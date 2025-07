Zeitz/MZ. - Zu einem außergewöhnlichen Konzert lädt der Förderverein Musikfreunde Eule-Orgel im Zeitzer Dom am Sonntag, 6. Juli, 17 Uhr in den Zeitzer Dom ein. Unter dem Titel „Gottes Zeit“ gastiert das renommierten Ensemble 1684 aus Leipzig unter Leitung von Gregor Meyer. Er ist Pianist, Organist, Dirigent und seit 2007 leitet Meyer den Gewandhaus-Chor Leipzig. Im Dom gastiert er mit dem Ensemble 1684, welches er 2014 gemeinsam mit Markus Antler gegründet hat. Das Konzert in Zeitz werde „Ein Abend zwischen Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit – an einem Ort, der Anna Magdalena Bach einst das Licht der Welt schenkte“, schreibt Gregor Meyer, Leiter des Ensemble 1684 und artist in residence beim Heinrich Schütz Musikfest 2025 in der Pressemitteilung.

Ein besonderer Bezug ergibt sich durch den Ort des Konzerts. Denn Anna Magdalena Bach, geborene Wilcke, wurde 1701 in Zeitz geboren. Als Sängerin aus einer thüringisch-sächsischen Musikerfamilie war sie nicht nur Ehefrau, sondern auch musikalische Partnerin Johann Sebastian Bachs. Das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, eine Sammlung geistlicher und weltlicher Stücke für den Hausgebrauch, bildet das Herz dieses Programms.

Bach-Kantate im Programm

„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ – mit diesem schlichten Satz beginnt eine der ergreifendsten Kantaten Johann Sebastian Bachs. Vermutlich entstand sie in Bachs Mühlhäuser Jahren – zu einem Anlass des Abschieds, der Trauer, aber auch des Trosts. Sie gibt diesem Konzert ihren Titel und zugleich innere Haltung. Was ist „Gottes Zeit“? Sie verweist auf ein Lebensgefühl, das zwischen Hingabe und Hoffnung, Loslassen und Vertrauen schwebt, so heißt es weiter in der Pressemitteilung des Fördervereins. In dieser Spannung bewegen sich die Werke dieses Abends. Es erklingen Werke von Anna Magdalena Bach, Johann Sebastian Bach und Johann Rosenmüller.

Auf die Darbietungen des Leipziger Ensembles 1684 darf man sich freuen. Es widmet sich vorrangig der Pflege vorbachscher Barockmusik. Im Zentrum stehen dabei mitteldeutsche Komponisten, deren Werke seltener aufgeführt werden oder ganz in Vergessenheit geraten sind.

Botschafter der Barock-Musik

Den aktuellen Schwerpunkt bildet das Werk von Johann Rosenmüller, der das zweite Drittel des 17. Jahrhunderts musikalisch wie kaum ein Zweiter geprägt hat. Insbesondere zu Rosenmüller entfaltet das Ensemble eine rege Forschungs- und Editionstätigkeit; die meisten der aufgeführten Werke werden aus originalen Quellen für die Programme neu aufbereitet und teilweise rekonstruiert. Die Künstler des Ensemble 1684 verstehen sich zudem als barockmusikalische Botschafter. Regelmäßig werden Kooperationsprojekte mit Kantoreien und (musik-)schulischen Ensembles initiiert sowie niederschwellige Konzertformate etabliert, um möglichst vielen Menschen den Reichtum mitteldeutscher Barockmusik nahezubringen.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 17 Euro in der Tourist-Information Zeitz und im B-Stone, online über Reservix für 17 Euro (ermäßigt 14 Euro), das Junior-Ticket kostet 3 Euro. Tickets an der Abendkasse 20 Euro.