Das in den Schweigenbergen an der Unstrut gelegene Freyburger Freibad öffnet am Donnerstag, 15. Mai, seine Pforten.

Naumburg. - Ein Bauchklatscher vom Beckenrand, danach eine Portion der berühmten Freibad-Pommes, am besten Version rot-weiß. Das ist ab dieser Woche wieder möglich, denn die Badesaison beginnt. Zumindest alle kälteunempfindlichen Badefans können fortan die Bäder in der Saale-Unstrut-Finne-Region unsicher machen. Wann es in den hiesigen Freibädern losgeht und was die Gäste in dieser Saison so alles erwartet, hat Naumburger Tageblatt/MZ zusammengetragen.