Wer im Mittelschiff sitzend gen „11 Uhr“ nach vorn schaut, sieht den zukünftigen Standort des Cranach-Triegel-Altars in etwa dort, wo sich auf dieser Aufnahme hier Stiftsdirektor Holger Kunde und Stifts-Pressesprecherin Charlotte Tennler unterhalten.

Naumburg. - Ein Fußball-Manager kann es sich nicht leisten, direkt nach dem Abstieg erst mal zu schmollen und frustriert zu sein. Schon wenn sich der Abstieg andeutet, muss er am Team für die neue Saison basteln, wenn auch für den Einsatz eine Liga tiefer. In einer ähnlichen Position befand sich – wenn Sie den profanen Fußball-Vergleich bei diesem hochkulturellen Thema bitte verzeihen mögen – Stiftsdirektor Holger Kunde. Die mit einem Entzug des Welterbe-Titels drohende Entscheidung von Icomos, den Sachverständigen der Unesco, dass der Cranach-Triegel-Altar aus dem Westchor verschwinden muss, traf bei den Domstiftern in Naumburg ja keineswegs überraschend ein.