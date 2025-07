Aschersleben/MZ - Der Dienstag ist in Aschersleben ein Regentag. Es schüttet regelrecht. „17 Liter in drei Stunden“, bilanziert Uwe Nielitz am Nachmittag. Ob das Drama, das sich kurz zuvor im Krankenhaus am Rand der Eine-Stadt ereignet hat, damit zusammenhängen könnte? Möglicherweise. Ein Turmfalkenpaar hatte dort auf einem Fenstersims gebrütet. Nielitz, der ein erfahrener Ornithologe ist, spricht von fünf Jungen, die sich den engen Platz teilten. „Und eins davon ist bei diesem Regen nun abgestürzt und lag im Innenhof des Krankenhauses.“ Ein Arzt habe ihn angesichts des noch flugunfähigen, unterernährten Jungvogels zu Hilfe gerufen.

