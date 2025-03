Jena - Für den geplanten Umbau muss das Zeiss-Planetarium in Jena voraussichtlich für mehrere Monate seine Türen schließen. Derzeit werde mit einer Schließdauer von zwei bis sechs Monaten ab Januar 2026 gerechnet, hieß es in einer Mitteilung. Genauere Zeiträume werden demnach frühzeitig bekanntgegeben.

Das Planetarium bekommt zum 100-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr unter anderem neue Außenanlagen und moderne Projektionstechnik. Geplant sind Investitionen von vier bis sechs Millionen Euro.

„Als dienstältestes Planetarium der Welt wollen wir einerseits die einzigartige historische Substanz bewahren und andererseits unseren Gästen ein zeitgemäßes, immersives Erlebnis bieten“, sagte Planetariumsleiter Stefan Harnisch. Auch die Projektionsfläche an der Kuppel soll erneuert werden, was wegen der denkmalgeschützten Architektur eine Herausforderung sei.

Neue Show geplant

Bevor es mit den Arbeiten losgeht, will das Planetarium aber noch mal etliche Besucher anlocken. Diese Woche feiert daher die neue Show „Legenden des Nachthimmels“ einer ukrainischen Produktionsfirma Premiere, die Astronomie und mythologische Erzählungen verbindet.

Das Planetarium in Jena hat seit seiner Eröffnung 1926 viele Millionen Besucher angezogen. Die Firma Zeiss hatte im Auftrag des Deutschen Museums 1923 die Planetariumstechnik entwickelt und das weltweit erste am Unternehmenssitz in Jena gebaut.