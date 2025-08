Da das Wetter derzeit nicht sonderlich zum Baden einlädt, möchte das Weißenfelser Freibad in Langendorf Menschen anderweitig zum Besuch animieren.

Besondere Aktion soll Gäste ins Freibad locken: Was geboten wird

Kostenloser Eintritt in Weißenfelser Einrichtung

Weissenfels/MZ. - „Ab sofort“ und noch bis kommenden Freitag, 8. August, ist der Eintritt im Weißenfelser Freibad in Langendorf kostenlos. Das hat die Weißenfelser Stadtverwaltung am Freitag auf ihrer Seite in dem sozialen Medium Facebook bekanntgegeben.