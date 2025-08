In der Goitzsche-Wildnis bei Holzweißig erkunden Kinder gemeinsam mit dem BUND die Welt der Amphibien. Dabei lernen sie, wie wichtig der Schutz kleinster Lebensräume ist.

Was diese Kinder in einer Lache finden, ist unglaublich

Spektakuläre Abenteuer in Gummistiefeln

Holzweissig/MZ. - Ein Sommerferientag in der Goitzsche-Wildnis beginnt mit nassen Wiesen, matschigen Wegen und erwartungsvollen Blicken. Am Rand von Holzweißig haben sich Kinder mit Gummistiefeln, Keschern und Becherlupen versammelt. Unter Anleitung von Carol Höger, Projektmitarbeiterin der BUND-Stiftung Goitzsche-Wildnis, brechen sie auf zu einem Streifzug durch Regenpfützen, Tränkstellen und Fahrspuren, in denen sich nach dem Regen das Wasser gesammelt hat.