Die hallesche Malerin Suchra Gummelt stellt wieder aus. Dieses Mal geht es in der Musikbibliothek Halle um edle Tiere. Was zu sehen ist.

Faszination Pferd - Was Malerin Suchra Gummelt an den Tieren begeistert

Halle (Saale)/MZ. - In jungen Jahren en hat sie einmal selbst auf einem Pferd gesessen. Im Kaukasus war das, in ihrer Studienzeit. Das Erlebnis war keines, das Suchra Gummelt je wiederholt hätte. Ihre Pferde-Faszination aber ist geblieben. Nun hat die Malerin aus Russland, schon lange in Halle zu Hause, den Tieren eine ganze Ausstellung gewidmet. Noch bis zum 9. September ist sie in der Musikbibliothek im Händel-Karree zu sehen.