Studie Digitale Kindheit Mit sieben Jahren das erste Smartphone? Was Eltern dabei oft übersehen

Immer früher kommen Kinder mit digitalen Geräten in Kontakt – und viele besitzen schon in der Grundschule ein eigenes Smartphone. Experten schlagen Alarm: Eltern setzen dabei oft falsche Signale. Eine neue Umfrage zeigt, wie früh Kinder online sind – und was sie dort tun.