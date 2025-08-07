weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Hier in Halle, Newsletter vom 7. August 2025: Rock auf dem Eis: Bekannte Band spielt zur Eröffnung des Sparkassen-Eisdoms

Am 25. Oktober wird Halles neu gebaute Eis-Arena endlich freigegeben - mit einem Knaller. Ebenfalls wichtig: Kommt der Star Park II nach Tornau?

07.08.2025, 06:00
Heute schreibt Ihnen Dirk Skrzypczak
Was wären wir ohne Sport? Ohne Kultur? Eine verdammt arme Gesellschaft. Am 25. Oktober wird der neue Sparkassen-Eisdom eingeweiht. Mit viel Tamtam. Ein absolutes Highlight für alle, die gern auf Kufen stehen - ob nun Profi oder Laie. Jetzt steht auch fest, dass zur Eröffnung eine bekannte Rockband spielt. Wer das ist, erfahren Sie hier.