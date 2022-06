Sanierung der Peißnitzbrücke in Halle: Alle Infos zu Sperrung, Protest und Umleitungen

Halle (Saale)/MZ/DUR - Die Peißnitzbrücke in Halle bleibt weiter geschlossen. Nachdem bei Sanierungsarbeiten giftige Stoffe gefunden wurden, hatte die Stadt die Saale-Querung zwischen Ziegelwiese und Peißnitz ab dem 26. April dicht gemacht.

Aufgrund von massiven Protesten in der Stadt, unter anderem gab es eine Demo gegen die Brückenschließung, wurde die Brücke vom 27. April bis zum 2. Mai provisorisch noch einmal geöffnet. Seitdem ist die Verbindung zwischen Stadt und Peißnitz aber gesperrt.

Peißnitzbrücke in Halle: Darum dauert die Sanierung deutlich länger als geplant

Ursprünglich sollte die Sanierung der Peißnitzbrücke in Halle, auch als "Brücke der Freundschaft" bekannt, schon Ende Juni abgeschlossen sein. Doch die Arbeiten an der wichtigen Saalequerung zwischen Ziegelwiese und Peißnitz dauern an. Warum dauert es jetzt dennoch länger und welche Arbeitsschritte stehen als nächstes an?

Wut und Unverständnis über die Sperrung der Peißnitzbrücke in Halle wächst

Die Nachricht, dass sich die Wiedereröffnung der Peißnitzbrücke um eine weitere Woche verzögert, sorgt bei Veranstaltern und Gastronomen für Unmut. Viele befürchten Chaos oder Besucherschwund.

Die Stadtverwaltung wiegelt ab und bittet um Verständnis. Am 8. Juli solle ein Durchgang für Fußgänger geschaffen werden. Doch auch der neue Termin scheint bereits zu wackeln.

Arbeiten an Peißnitzbrücke dauern länger – doch Fähre fällt weg

Nachdem sich Alternativen wie eine Behelfsbrücke nicht realisieren ließen, fährt seit Mitte Mai an drei Tagen die Woche eine Fähre. Jeweils freitags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr pendelt ein Floß für maximal 10 Personen pro Fahrt über den Fluss. Für weiteren Ärger sorgte dabei, dass die Fähre weder Himmelfahrt noch am Pfingstwochenende im Einsatz war.

Ursprünglich sollte die Brücke ab Ende Juni wieder begehbar sein. Nun teilte die Stadt aber mit, dass die Bauarbeiten mindestens eine Woche länger dauern. Erst am 8. Juli kann die Brücke zumindest auf einem schmalen Streifen genutzt werden. Eine endgültige Freigabe ist bis zum Laternenfest Ende August geplant.

Ab Ende Juni fällt allerdings definitiv die Fähre weg. Die Betriebsgenehmigung lasse sich laut Stadt nicht verlängern. Vor allem aus Richtung Innenstadt bedeutet das deutliche Umwege, unter denen vor allem die Gastro-Betriebe auf der Peißnitz leiden.

Warum ist die Peißntzbrücke in Halle gesperrt?

Da bei schon länger geplanten Sanierungsarbeiten giftige Stoffe unter dem Holzbohlenbelag gefunden wurden, die eine Vollsperrung unumgänglich machen. Die Arbeiter fanden Barium und Blei unter alten Farbschichten. Die Giftstoffe müssen aufwendig von der Brücke abgestrahlt, dabei müssen die Arbeiter aufgrund des Arbeitsschutzes immer wieder Pausen einlegen.

Bereits im Jahr 2020 war klar, dass die Peißnitzbrücke in Halle saniert werden soll. Vor allem der Gehweg und die Fahrbahn standen bei im Fokus. Doch wie Baudezernent René Rebenstorf damals auf MZ-Nachfrage mitgeteilt hat, ist die Ausschreibung jedoch aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben worden. Die Sanierung wurde damals verschoben.

Warum gibt es keine Behelfsbrücke über die Saale?

Eine Pontonbrücke als Ersatz für die Peißnitzbrücke war laut Stadt nicht möglich. Eine schwimmende Brücke hätte den Schiffsverkehr lahmgelegt. Das würde die Schifffahrtsbehörde ablehnen. Auch ein Tunneldurchgang auf der Brücke sei nicht möglich. Ein Grund dafür ist, dass Passanten so in Kontakt mit den giftigen Schwermetallen kommen könnten.

Arbeiten an Peißnitzbrücke dauern länger – Welche Probleme das mit sich bringt

Die Peißnitzbrücke ist die einzige Verbindung zwischen Altstadt und Peißnitz. Vor allem Fahrradfahrer nutzten die Brücke bisher gerne auf dem Weg zwischen Neustadt und Zentrum.

Durch die Sperrung ist die Peißnitz mit ihren gastronomischen Einrichtungen nun nur noch aus Richtung Neustadt zu erreichen. Ohne die Brücke befürchtet vor allem die Kulturszene massive Einbußen bei Veranstaltungen am Wochenende.

Zudem beginnt Anfang Juli die Konzertsaison aus der Peißnitz. Unter anderem spielen Marc Forster, Scooter oder Tom Jones auf der Freilichtbühne. Die Besucher müssen nun allesamt über Halle-Neustadt anreisen.

Warum wird die Peißnitzbrücke gerade jetzt saniert?

Eigentlich sollte die Peißnitzbrücke bereits 2020 saniert werden, damals musste die Ausschreibung jedoch abgebrochen und die Pläne geändert werden. Eine Verschiebung jetzt in den Herbst sei laut Stadt zu teuer.