Stadt Halle öffnet provisorischen Durchgang für eine Woche

Die Peißnitzbrücke ist zumindest in dieser Woche geöffnet

Halle (Saale) - Die Peißnitzbrücke bleibt nun doch auch unter der Woche offen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, könne ein „provisorischer“ Durchgang zumindest in dieser Woche beibehalten werden. Die Baufirma könne trotzdem weiterarbeiten, heißt es. Ab Montag, 18. Juli, solle unter der Woche wieder voll gesperrt sein und nur an Wochenenden eine schmale Öffnung für Fußgänger geschaffen werden.

Die jungen Rauchschwalben, die vor einigen Wochen geschlüpft sind, konnten inzwischen erste Flüge unternehmen, haben das Nest aber noch nicht dauerhaft verlassen, heißt es aus der Rathaus-Pressestelle. Im Laufe der Woche solle „engmaschig“ beobachtet werden, um die naturschutzrechtlichen Einschränkungen schnellstmöglich aufheben zu können.

Die Sperrung der einzigen direkten Verbindung zwischen Ziegelwiese und Peißnitzinsel hatte in der Vergangenheit für viel Unmut gesorgt. Mehrfach war der Öffnungstermin nach hinten verschoben worden. Zuletzt hatten Bauarbeiter die nistenden Schwalben entdeckt, die unter Naturschutz stehen und wegen denen es weitere Verzögerungen gab.