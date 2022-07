Peißnitzbrücke am Wochenende wieder passierbar

Am Wochenende wieder für Fußgänger geöffnet: die Brücke zur Peißnitz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Ausflügler können auch an diesem Wochenende wieder über die eigentlich wegen Bauarbeiten gesperrte Peißnitzbrücke auf die Saaleinsel gelangen. Von Freitag, 22. Juli, 14 Uhr, bis Montag, 25. Juli, 8 Uhr, können Fußgänger den provisorischen Durchgang über die Baustelle wieder nutzen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Indes geht die Stadt davon aus, dass die gesamten Stahlarbeiten an der Konstruktion am Freitag abgeschlossen werden. In der nächsten Woche sollen der Rostschutzanstrich, die Verlegung des Brückenbelags und die Fertigstellung des Gehwegs folgen. Ab Ende nächster Woche soll die Brücke wieder uneingeschränkt nutzbar sein.