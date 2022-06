Peißnitzbrücke in Halle: Darum dauert die Sanierung deutlich länger als geplant

Ursprünglich sollte die Sanierung der wichtigen Saalequerung zwischen Ziegelwiese und Peißnitz schon Ende Juni abgeschlossen sein. Warum dauert es jetzt dennoch länger und welche Arbeitsschritte stehen als nächstes an?

Die ersten Meter des neuen Gehweges über die Peißnitzbrücke sind bereits zu sehen. Das Zelt für die Strahlarbeiten in der Mitte ist eingeklappt.

Halle/MZ - Kaum eine Baustelle in Halle hat in den vergangenen Wochen für mehr Wirbel gesorgt als die Peißnitzbrücke. Zuletzt hatte die angekündigte Verlängerung der Vollsperrung viel Unmut bei der Bevölkerung ausgelöst. Nicht nur Spaziergänger oder Veranstalter sind betroffen, sondern auch hunderte Pendler, die die Brücke tagtäglich zwischen Nördlicher Innenstadt und Neustadt, beziehungsweise Weinbergcampus nutzen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und verweist auf die Komplexität der Arbeiten. Man tue alles, was man könne, heißt es.