können Sie sich noch an die Szene in „La Boum – Die Fete“ erinnern? Die 13-jährige Vic (Sophie Marceau) hängt stundenlang am Telefon – damals noch mit endlos langem Kabel, das sich durch drei Zimmer schlängelte. Am anderen Ende Vics beste Freundin Pénélope. Das war 1980. Heute, 2024, hat sich der Quasseldrang unter Teenie-Mädels kaum verändert. Nur die Technik ist moderner. Schnurlos und mit Video. Ich spreche aus Erfahrung. Kaum kommt meine Tochter aus der Schule, wird die Standleitung zur „Bestie“ aktiviert. Die beste Freundin ist überall dabei: beim Hausaufgaben machen, Zimmer umräumen, Müll rausbringen ... 1980 war das Problem, dass das Telefon stundenlang besetzt war. Heute ist es die Kamera. Ganz unverhofft kann jedes Familienmitglied Teil des Telefonats werden. Nur mit Handtuch bekleidet ins Zimmer meiner Tochter? Nie wieder!

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, elf und 14 Jahre alt.

Heute verlosen wir das neue Buch von Familienexpertin Susanne Mierau "Das Schlafbuch für die ganze Familie".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Gesundheit: Aktivitätsmangel, Rückenschmerzen und Einschlafprobleme sind schon unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Das zeigt eine Studie, an der die Universitätsmedizin in Halle maßgeblich beteiligt ist.

Eine Familie sucht ihren Schlaf. (Foto: IMAGO/Panthermedia)

Interview mit Schlaf-Expertin: Es gibt wenig, das Eltern so fertig macht, wie der Schlafmangel. Die Lösungskonzepte sind vielfältig und klappen selten. Die Autorin Susanne Mierau verspricht Abhilfe vom Schlaf-Desaster mit ihrem neuen Buch „Das Schlafbuch für die ganze Familie.“ Ein Gespräch über die wichtigsten Schlaftipps.

Werden Nasenlöcher beim Popeln größer? Kinder machen es oft ungeniert, Erwachsene meist heimlich: popeln. Aber ist das schädlich?

Wenn die Kleinen mobil werden: Im Frühling startet klassischerweise die Fahrradsaison, und zu Ostern kaufen manche dem Nachwuchs das erste richtige Kinderrad. Eltern und andere Osterhasen achten dabei am besten auf diese Dinge.

Weniger bezahlte Freistellung: Ist das Kind krank und kann nicht in Kita oder Schule, müssen auch Eltern oft zu Hause bleiben. Wann sie Anspruch auf Kinderkrankengeld haben und was ab 2024 neu ist.

Lehrpläne an Grundschulen: Digitale Welt, Demokratiebildung und die Antisemitismusprävention – in Sachsen-Anhalt werden die Vorgaben für die Grundschulen angepasst.

In der ersten Folge des neuen Podcasts geht es um Jugendgewalt in Halle. (Foto: Andreas Stedtler/ Grafik: Tobias Büttner)

Unbedingt mal reinhören: Sie ist da – die erste Folge des neuen MZ-Recherche-Podcasts „Hinter den Headlines“. Darin sprechen

Max Hunger und Julius Lukas über die Jugendgewalt in Halle. Wer sind die Täter? Wer die Opfer? Und wie lässt sich die Gewalt unter Teenagern eindämmen? Zu hören gibt es die erste Folge auch ab sofort auf vielen gängigen Podcast-Plattformen – etwa Spotify oder Deezer.



Max Hunger und Julius Lukas sind als Reporter der Mitteldeutschen Zeitung regelmäßig in Sachsen-Anhalt unterwegs. Sie berichten über die große Politik, aber auch über Skurriles aus dem Kleingartenverein. Die Hauptsache: Es ist wichtig und spannend.

erscheint alle zwei Wochen, die nächste Folge ist am 25.03.2024 zu hören

Finanzen: Welche Regeln es rund um das Thema Taschengeld gibt, wofür Kinder es ausgeben sollten und was Eltern beachten sollten. Beim Thema Taschengeld sind drei Dinge besonders wichtig.

Angstattacken und Bauchweh: Weil sie sich gemobbt fühlte, traute sich eine Gymnasiastin aus Wernigerode wochenlang nicht zur Schule. Doch nun startet sie einen Neuanfang.

Kriminalität: In Sachsen-Anhalt haben Jugendliche und Heranwachsende im vergangenen Jahr deutlich mehr Straftaten begangen. Innenministerin Zieschang sieht darin ein Warnsignal und fordert ein Zusammenwirken aller Beteiligten.

Mamas auf der Tanzfläche: Neben Familie, Arbeit und dem Alltag noch tanzen gehen? Für viele Mütter ist das nicht so einfach. Jana Köhn bietet in Halle mit den "Mama feiert" Partys eine Lösung an. Wussten Sie: Das Konzept gibt es außerdem noch in anderen Städten.

Fast immer mit einem Lächeln im Gesicht: So kennen die Drittklässler ihre Klassenlehrerin und Schulleiterin Cindy Kasprzik. (Foto: Martin Walter)

Neue Schulleiterin ist zugleich „beste Lehrerin“: Seit Beginn dieses Schuljahres ist Cindy Kasprzik Leiterin der Rippacher Grundschule (Burgenlandkreis) und hat die dritte Klasse unter ihren Fittichen.

Wohngebiete für Familien: Einfamilienhäuser sind trotz der Flaute auf dem Baumarkt im Trend. In Burg bei Magdeburg bestehen mehrere Möglichkeiten, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Platz bietet unter anderem die Ortschaft Parchau.

Schule und Verkehr: Magdeburg ringt um Lösungen für sichere Schulwege. Ein umfassendes Konzept ist in Arbeit, doch die Realisierung lässt auf sich warten. Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen und geplanten Schritte.

Kinderbetreuung: In Magdeburg wird bald ein neuer Hort fertiggestellt. Die Kinder der zugehörigen Grundschule warten seit Jahren auf mehr Platz und größere Räume.

Mandy Weimann, pädagogische Mitarbeiterin in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Sandersleben, bereitet die künftigen Erstklässler Ole und Joline aus der Kindertagesstätte „Arnstedter Kinderstübchen“ auf ihren Schulalltag vor. (Foto: Tina Edler)

Vorschule: Die Grundschulen in Sandersleben und Welbsleben bereiten ihre künftigen Erstklässler und deren Eltern mit verschiedenen Aktionen auf den Schulstart vor. Was dabei alles gemacht wird und warum das wichtig ist.

Schwierigkeiten in der Tagespflege: Land zahlt Geschwisterrabatt verzögert aus und die Gemeinde sieht keine Rechtsgrundlage: Warum Tagesvater Markus Paschek aus Wormsleben im Mansfelder Land nun eine Petition an den Landtag richtet.

Modernes Gebäude, frischer Ansatz: Die Kita „Onkel Uhu“ hat einen kreativen Neubau mit modernster Ausstattung in Halle-Neustadt bezogen. Die Einrichtung verfolgt aber auch pädagogisch einen besonderen Ansatz.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Luise (8) plaudert aus dem Nähkästchen:

"Meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier, weil das schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt ist."

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Loritta David päppelt verwaiste Waschbären-Jungen auf und pflegt sie bis zu deren Tod. Die Tiere sind neugierig, zahm und clever. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Tierschutz im Burgenlandkreis: In Utenbach pflegt Loritta David Waschbären, die als verwaiste Jungtiere zu ihr gebracht wurden. Sie schätzt die Zuneigung der Tiere und möchte deren Ruf zurechtrücken. Ein Besuch in der Auffangstation.

Tierbabys in Sachsen-Anhalt: Wer die ersten Schritte der Tierbabys beobachten möchte, ist in den Zoos und Tierparks Sachsen-Anhalts genau richtig. Viele Tiere haben Nachwuchs bekommen. Halle, Magdeburg oder Bernburg: In welchem Zoo der Nachwuchs besonders süß ist.

Gartenreich Dessau/Wörlitz: Am Wochenende startet das traditionsreiche „Frühlingserwachen“ in Wörlitz. Für Kinder eignet sich besonders die Familienführung an diesem Sonntag um 11 Uhr, die in allen Schlössern stattfindet. Große und kleine Gäste können hier eine Zeitreise unternehmen und die Schlösser und ihre ehemaligen Bewohner kennenlernen. Wie im Gartenreich der Frühling begrüßt werden soll.

Die März-Vorlesung der KinderHochschule dreht sich um Solarenergie. Die Ingenieure Prof. Dr. Rudolf Mecke und Peter Kußmann erklären den Junior-Studenten wie Sonnenlicht zu Steckdosenstrom wird. (Foto: Hochschule Harz)

Vorlesung über Sonne und Strom

in Wernigerode

Was ist ein Balkon-Kraftwerk? Kann ich damit Geld sparen? Wie wichtig ist Solarstrom für die Energiewende? Diese und weitere Fragen beantwortet die nächste Vorlesung der KinderHochschule am 23. März, wenn die Ingenieure Prof. Dr. Rudolf Mecke und Peter Kußmann den Junior-Studenten erklären, wie Sonnenlicht zu Steckdosenstrom wird. Auch ein spannendes Experiment darf nicht fehlen: „Wir wollen mit einem Solarmodul Strom erzeugen und damit in unserem größten Hörsaal – dem AudiMax – Sandsäcke bis zur Decke anheben“, berichten die Experten. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 23. März, 10-12 Uhr, 8-12 Jahre, Wernigeröder AudiMax, Hochschule Harz

Musiklabor für Kleine in Magdeburg

Im aktuellen Format "Spielplatz Musik und Musiklabor", sind Kinder bis 2 Jahre an diesem Sonntag dazu eingeladen, auf eine musikalische Erlebnisreise zu gehen. Ob Krabbeln, Lachen und Träumen zur Musik in entspannter Atmosphäre. Erste Berührungen mit der Welt der Instrumente oder das eigene Erforschen von Klängen: Gemeinsam mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt nähern sich die jungen Hörer den Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgemäß und spielerisch an.

Datum: 17. März, 16 Uhr, bis 2 Jahre, Opernhaus Podium, Theater Magdeburg

Aschenputtel tanzt im Schloss Köthen

Das Tanzensemble des Köthener Ludwigsgymnasiums ist wieder im Schloss Köthen zu Gast und präsentiert in zwei öffentlichen Aufführungen seine neueste Produktion. Am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr wird das Märchen „Aschenputtel“ gezeigt. Frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm zeigt die Tanzgruppe diesen wunderbaren Märchenstoff als vertanzte Version auf der Bühne. Karten können für alle Veranstaltungen im Vorverkauf bei der Tourist-Information im Schloss und telefonisch unter 03496/ 70099260 erworben werden.

Datum: 16. März, 18.30 Uhr und 17. März, 16 Uhr, Johann-Sebastian-Bach-Saal, Veranstaltungszentrum Köthen

Francke-Feier in Halle

Jedes Jahr um den Geburtstag des Stiftungsgründers findet die Francke-Feier statt, die Gäste aus nah und fern zu einem Festprogramm einlädt. Eingestimmt wird auf das laufende Veranstaltungsjahr, das ganz unter dem Motto "Spielraum" steht.



Für den Festvortrag am 23. März konnte der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther gewonnen werden, der mit seinen Forschungen zur Persönlichkeitsentwicklung und seinem Eintreten für eine Bildung, die den individuellen Bedürfnissen von Kindern gerecht wird, wesentlich zur Diskussion um eine zeitgemäße Bildung beiträgt.



Das Francke-Fest findet vom 22. bis zum 24. März statt. Mit Konzerten, Kinderaktionen, der Gedenkstunde am Francke-Denkmal sowie dem Café am historischen Holzbackofen erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Datum: 22. bis 24. März, ab 10 Uhr, Franckesche Stiftung

Ukrainisches Osterfest in Halle

Im Rahmen der Workshop-Reihe „Ostern international“ stellen die internationalen Künstlerinnen und Künstler der Bühnen Halle Osterbräuche ihrer jeweiligen Heimatländer vor. Am Samstag dreht sich unter der Anleitung von Yaroslava Sydorenko, Produktionsleiterin der Ausstattung an der Oper, alles um das Osterfest in der Ukraine. Gemeinsam können hier Familien mehr über ukrainische Ostertraditionen erfahren und dabei gemeinsam landestypische, mit Wachs verzierte Ostereier gestalten.

Datum: 16. März, 15-17 Uhr, 8 +, Werkraum, Oper Halle

Klingender Museumsrundgang für Familien

im Händel-Haus Halle

Händel Junior, so heißt das neue museumspädagogische Format des Händel-Hauses. Kinder und ihre begleitenden Erwachsenen werden auf eine Entdeckungsreise in die Entstehung der Klänge und Musik mitgenommen. Es werden Schall und Resonanz sichtbar gemacht und es wird erkundet, wie unterschiedliche Materialien klingen und welchen Einfluss Länge und Größe auf die Tonhöhe haben. Eine Anmeldung ist unter [email protected] oder 0345/50090103 erforderlich.

Datum: 27. März, 3. April, 16 Uhr, Händelhaus Halle

Mr Gum kommt wieder auf die Bühne des Theaters in Magdeburg. (Foto: Dorothea Tuch)

Kinderstück "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" in Magdeburg

Mr Gum ist zurück! Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte hat er es diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert. Nichts weniger als Alles steht auf dem Spiel! Doch während von Mr Gum jede Spur fehlt, schiebt sich ein unheimlicher Piraten-Raddampfer die Bibber hinauf, befehligt von keinem Geringeren als Kapitän Basil …



Nach der Erfolgsproduktion "Mr Gum und der sprechende Kirschbaum" naht das nächste Abenteuer aus Andy Stantons Kinderbuchreihe.

Datum: 17. März, 18-19.30 Uhr, 8 +, Kammer 2, Theater Magdeburg

Puppenspiel "Die kleine Hexe" im

Alten Theater in Dessau-Roßlau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit der kleinen Hexe auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Mit dieser humorvollen und spannenden Geschichte hat Otfried Preußler eine warmherzige, gewitzte Heldin geschaffen, die den Mut hat, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein.



Am 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen

(16.15 Uhr) ein Puppenworkshop für Jung und Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Es gibt noch Restkarten.



Datum: 24.03.2024, 15 Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, Anhaltisches Theater Dessau

Casting für Statisten für „Fidelio“

Aufgepasst: Das Theater Magdeburg sucht Erwachsene und Kinder für die Oper „Fidelio“ von März bis Anfang Juni. Gesucht werden fünf Erwachsene im Alter von 18 bis 75 Jahren und vier Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Diverse ethnische Hintergründe sind sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern sehr erwünscht. Das Casting findet am 18. März um 16 Uhr für Kinder und um 17 Uhr für Erwachsene auf der Probebühne in der Rogätzer Straße 29 statt. Die Proben beginnen Ende März. Die Oper feiert am 4. Mai auf der Bühne des Opernhauses Premiere, anschließend folgen drei Vorstellungen. Anmeldungen können an die Leiterin der Statisterie, Marije Roos, per Mail an [email protected] und telefonisch 0391/ 40 490 5304 gerichtet werden.

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Das Schlafbuch für die ganze Familie"

Schlaf ist sooo wichtig, damit es uns gutgeht. Dieses umfassende Schlafbuch für alle Altersstufen vom Neugeborenen bis zu Teenagern und Eltern beantwortet alle wichtigen Fragen rund um den Schlaf: Ab wann können und sollen Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen? Welche Einschlafbegleitung passt für Babys, welche für Kleinkinder? Brauchen alle Kinder einen Mittagsschlaf? Wie verändert sich das Schlafverhalten in den späteren Jahren bis zur Pubertät und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien?



Die Pädagogin und Familienbegleiterin Susanne Mierau weiß nicht nur, wie Babys und Kinder gut schlafen. Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse beschreibt sie auch, wie es heute um den Schlaf von Erwachsenen steht, wie Eltern nächtliches Schlafdefizit kompensieren, feinfühlig bleiben und die Schlafbedürfnisse aller unter einen Hut gebracht werden können.



Mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern. Mit Audiodateien und Onlinematerial.

Das Buchcover "Das Schlafbuch für die ganze Familie - Mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern" (Foto: Beltz Verlag)

Das "Das Schlafbuch für die ganze Familie": Wir verlosen ein Exemplar.

Schreiben Sie bis zum 20. März eine E-Mail mit dem Betreff „Schlafbuch"

