Im Gartenreich Dessau-Wörlitz steht der Start in die Tourismussaison kurz bevor, was traditionell mit dem Frühlingserwachen in Wörlitz gefeiert wird. Welches Programm die Kooperationspartner der traditionsreichen Veranstaltung in Aussicht stellen.

Wörlitz/MZ. - Die Länge des Spatens wird auf 2,80 Meter geschätzt, zu seinem Gewicht vermag niemand etwas Genaues zu sagen. Michael Pirl, Wörlitzer Hotelier und Chef des örtlichen Gewerbevereins, sowie der Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU) tragen das schwere Teil freundlich-gelassen.

Dienstagmittag dient das grün eingefärbte Gerät als Blickfang für ein Gruppenbild mit Vertretern jener Kooperationspartner, die am 16. und 17. März in der Parkstadt das diesjährige „Frühlingserwachen“ durchführen. Damit eröffnet wird traditionell die Tourismussaison im Gartenreich Dessau-Wörlitz.

35 Aussteller und Anbieter sind beim Frühlingsmarkt zum Frühlingserwachen im Dessau-Wörlitzer Gartenreich dabei

Das Programm ist vielfältig und bevor am Dienstag die Spatenaktion auf der Friederikenbrücke startet, wird es im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ kurz vorgestellt. Etwa kündigt Janin Müller vom Welterbezentrum nicht weniger als 35 Aussteller und Verkäufer für den Frühlingsmarkt an, der an beiden Tagen stattfindet und jeweils 11 Uhr öffnet. Um 11 Uhr wird am 16. März das Frühlingserwachen auch eröffnet: mit dem traditionellen Umzug vom Eichenkranz aus durch die Innenstadt zum Schloss. Dort werden die Besucher vom Fürstenpaar begrüßt. Auch märchenhafte Figuren soll es wieder geben, die Rede ist von Blumenmädchen, Gärtnern, Elfen, Waldkobolden, auch ein neues Kostüm soll es geben.

Für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz kündigt die dortige Leiterin der Abteilung Schlösser und Sammlungen, Anette Froesch, unter anderem eine Aktion im Küchengebäude des Schlosses an, bei der Interessierte Buttons mit Wörlitz-Motiven herstellen können. Geboten werden natürlich Führungen etwa im Gotischen Haus, im Schloss sowie durch die Ausstellung „Das ganze Land ein Garten“ im Haus der Fürstin.

Froesch wirft zudem einen Blick auf das weitere Veranstaltungsjahr der Kulturstiftung. 120 Veranstaltungen soll es geben in dieser Saison, darunter drei Großveranstaltungen. Für den Kleinkunsttraum Oranienbaum laufe der Ticketvorverkauf, für den Vulkanausbruch auf der Insel Stein in Wörlitz am 16. und 17. August soll der Vorverkauf am 15. März starten. Von alldem abgesehen, müssen stiftungsintern jene Maßnahmen vorbereitet werden, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans anstehen. 150 Millionen Euro sollen dafür bereitgestellt werden.

Tourismuszahlen für 2023 lassen die Hoteliers im Dessau-Wörlitzer Gartenreich optimistisch nach vorn schauen

Zu den Kooperationspartnern beim Frühlingserwachen gehört auch der von Pirl geleitete Gewerbeverein, der 2023 sein 30-jähriges Bestehen begehen kann. Mit Blick auf die bevorstehende Saison erklärt Pirl, dass er optimistisch ist. Bereits das Jahr 2023 bot wohl allgemein Grund zur Freude, denn die Branche hatte Pirl zufolge das Niveau von 2019 hinsichtlich der Übernachtungszahlen praktisch wieder erreicht. Es habe etwa 75.000 Übernachtungen in Wörlitz gegeben. Die Zahl der Ankünfte beziffert Pirl für 2023 mit 41.600 (Stand November). 2019 sind es 41.700 gewesen.

Pirl: „Wir blicken positiv in die Zukunft.“ Davon abgesehen habe es auch bereits vor dem Saisonstart etliche Besucher gegeben, was Pirl auch auf das gute Wetter zurückführt. Dass das zum Frühlingserwachen übernächstes Wochenende ebenfalls schön ist, hofft auch Bürgermeister Strömer. Vor allem betont er die Bedeutung solcher Feste, gerade auch dann, „wenn die Stimmung manchmal nicht so gut ist“. Gelingen könne die Organisation indes nur „im Verbund mit den Partnern und Beteiligten“, so Strömer.

Und Beteiligte gibt es wieder etliche. Etwa dockt die Gesellschaft der Gartenreichfreunde mit einer Veranstaltung am 17. März an, dann wird die Schauspielerin Annekathrin Bürger mit einer musikalischen Lesung im Eichenkranz erwartet. Einmal mehr beteiligen sich örtliche Gastronomen. Mit Gästeführerin Ines Gerds können Interessierte zu einem literarischen Frühlingsspaziergang aufbrechen. In seine Saison startet auch der Wörlitzer Falkner, der Flugshows am Park bietet.

Und irgendwann kommt dann auch mal der eingangs erwähnte grüne Spaten zum Einsatz. In welcher Weise? Man wird sehen.