Reaktion auf Aussagen von Ministerpräsident Haseloff Sachsens Wirtschaftsminsiterium zu Dow: „Die Cracker-Situation ist prekär“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident hält die Schließung des für die mitteldeutsche Chemie so wichtigen Crackers von Dow in Böhlen für ausgemacht. Sachsens Regierung will Dow noch nicht abschreiben, aber vor allem am Chemiestandort festhalten.