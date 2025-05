Der US-Konzern Dow hat angekündigt, wahrscheinlich Anlagen in Böhlen und Schkopau schließen zu wollen. Hunderte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Am Mittwoch protestierten zahlreiche Chemiearbeiter gegen die Pläne. Sie erhielten viel Unterstützung.

Hunderte Chemiearbeiter protestierten in Böhlen gegen Schließungspläne der Dow

Böhlen/Schkopau/MZ - Zumindest die Sonne war um Hoffnung bemüht. Als die laut Gewerkschaft knapp 700 Demonstranten am Mittwochmittag ihre Helme vor dem Dow-Standort in Böhlen für das Foto in die Höhe streckten, rissen die dicken Regenwolken für einen kurzen Moment auf. Die Chemiegewerkschaft IGBCE hatte zur Mittagspause der besonderen Art aufgerufen, um damit gegen die drohenden Schließungen von Anlagen der Dow im sächsischen Böhlen und dem sachsen-anhaltinischen Schkopau zu protestieren.