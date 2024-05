Was ich noch gar nicht über DDR-Plattenbauten und Sanieren statt Abreißen wusste, ein Besuch bei Rügenwalder ohne Teewurst, ein ganz besonderes Kunstwerk in Schönebeck und seine Geschichte - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.

ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht zu Hause: langes Pfingstwochenende. Wenn Sie schon nicht weggefahren sein sollten, sind die eigenen vier Wände doch der richtige Ort, um einfach mal abzuschalten. Glauben Sie mir, ich jedenfalls werde genau das nach dieser für den Mai besonders langen, weil fünf Tage umfassenden Arbeitswoche einfach mal tun: abschalten.

Hauptsache, es klappt mit den eigenen vier Wänden im Salzlandkreis. Da ist es zunächst mal auch egal, ob die tatsächlich uns gehören – oder doch einem Vermieter. Hauptsache, ein Dach über dem Kopf – und noch dazu genau das richtige, das dann auch noch bezahlbar sein sollte.

Wohnungsnot? Oder viel zu viel Wohnraum?

Aber ist das wirklich so einfach? Ganz Deutschland redet von der Wohnungsnot – der Salzlandkreis auch? Oder ist es genau andersherum: Zuviel Wohnraum für zu wenige Menschen? Und wie macht man Wohnraum fit für die Zukunft?

Mike Eley und Michael Haßkerl (von links) waren beim aktuellen Wahl-Talk mit Regiodesk-Leiter Frank Klemmer zu Gast. (Foto: Anja Riske)

Darüber habe ich in dieser Woche, genauer gesagt natürlich – wie immer – mittwochs um 18 Uhr live im Online-Talk mit zwei Ascherslebenern gesprochen: mit Mike Eley, dem Geschäftsführer der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW), und mit Michael Haßkerl, seit vergangenem Jahr Vorstandsmitglied der Salzlandsparkasse.

Ich muss zugeben, ich war beeindruckt. Wenn Mike Eley erzählt, wie er und seine AGW die guten alten DDR-Plattenbauten in energieautarke Gebäudekomplexe verwandeln, die auch in den nächsten 50 Jahren modernes Wohnen erlauben statt für den Abriss freigegeben zu werden, kann man ruhig schon mal staunen.

An der Ascherslebener Kopernikusstraße ist schon ein Wohnblock energieautark saniert worden. (Foto: Frank Gehrmann)

Vor allem wenn man dann hört, dass selbst dieser Vorreiter, der Maßstäbe setzt, wenn es um klimafreundliche Zukunftsprojekte geht, am bürokratisierten Teil heutiger Klimapolitik verzweifelt, weil sie auch seine Kosten explodieren lässt und ihm damit Steine in den Weg legt. Dann kann man schon mal ins Grübeln kommen, ob gerade das Klima nicht mehr Macher braucht statt mehr Regulierer.

Was wir genau besprochen haben, können Sie sich hier noch mal ansehen - oder in einer Kurzfassung nachlesen.

Rügenwalder in Staßfurt und die echte Wurst

Einfach machen: Dafür steht auch die Firma Rügenwalder Spezialitäten in Staßfurt. Nachdem ich mit vielen Fragezeichen zu meinem Ortstermin mit Mutter und Sohn, den beiden Geschäftsführern Gabriele und Elmar Plüntsch, gefahren bin, weiß ich jetzt alles. Vor allem darüber, warum man keine Mühle braucht, um eine Rügenwalder Teewurst zu verkaufen.

Für Rügenwalder Spezialitäten investieren die Geschäftsführer Gabriele und Elmar Plüntsch am Standort Staßfurt. (Foto: Frank Klemmer)

Und ich weiß jetzt auch, dass echte Wurst noch funktioniert. Nicht nur, weil Elmar Plüntsch mir die Zahlen gezeigt hat. Dass die Veggie-Kampagne der großen Konkurrenz aus Niedersachsen nicht überall gezündet hat, habe ich allein schon daran gemerkt, dass zwei von drei Kollegen, denen ich von dem Termin in erzählt habe, sofort sagten: „Bleib mir weg mit Veggie!“

Den Irrtum habe ich aufgeklärt. Und der Dritte? Der wusste nichts von Veggie – und wollte einfach nur Wurst. Echte Rügenwalder Teewurst …

Ameos: Will der Salzlandkreis die Kliniken wirklich zurück?

Aber: Nicht jeder kriegt, was er gerne hätte. Das gilt auch für den Salzlandkreis – gerade hinsichtlich der Kliniklandschaft. Die Verkündigungen von Betreiber Ameos schlagen weiter hohe Wellen, bis hinein in den Kreistag. Dort wurden jetzt Unterschriften an den Landrat übergeben. Der musste natürlich sagen, dass es nicht seine Entscheidung war.

Margit Kietz übergab Landrat Markus Bauer mehrere hundert Unterschriften gegen die Schließung der Station im Staßfurter Krankenhaus. (Foto: Thomas Weißenborn)

Dass das so ist, findet wiederum der Bundestagsabgeordnete Jan Korte von den Linken doof. Deshalb hat er die Bundesregierung gefragt, ob sie Kommunen und Kreise nicht unterstützen würde, Kliniken zurückzukaufen, wenn die Betreiber so doofe Sachen machen. Zum Beispiel eine Station, die für 600.000 Euro renoviert wurde, drei Wochen später wieder zu schließen und damit umzuziehen. Eine Antwort hat er noch nicht.

Was dabei am Ende herauskommt? Mit Sicherheit keine leckere Wurst, da bin ich mir sicher.

Ein ganz besonderes Kunstwerk im Rathaus

Schön ist es, wenn man am Ende einer Woche mehr weiß als am Anfang. In Schönebeck ging es mir so. Als ich neulich dort im Rathaus war, fiel mir auch das scheinbar namenlose Kunstwerk an der Wand auf. Und aus der Nähe stellte ich fest, wie viel Kunstwerk es wirklich ist und dass ein Foto das kaum einfangen kann.

Diese Holzcollage hängt im Aufgang des Rathauses und soll nun eine Hinweistafel bekommen. Um das vermeintliche Geheimnis des Künstlers enthüllen. (Foto: Olaf Koch)

Vor einigen Wochen schon hatte mein Kollege Olaf Koch sich das Kunstwerk mal genauer besehen und öffentlich die Frage gestellt, was es damit auf sich hat. Und jetzt konnte er die ganze Geschichte berichten.

Denn der Künstler, der heute schwer krank ist, hat sich über seinen Bruder gemeldet und ihm eben jene Geschichte erzählt. Was bleibt, ist Kunst, die beeindruckt. Und eine Geschichte, die wir fast nicht erfahren hätten.

Foto der Woche

Mein Foto der Woche hat mein Kollege Engelbert Pülicher aufgenommen. Es zeigt die neuen Blumenkästen auf der Saalebrücke in Bernburg. Ich war auch schon daran vorbeilaufen und hätte sie fast nicht gesehen.

Auf der Fußgängerbrücke in Bernburg sind nun 28 Blumenkästen bepflanzt worden. Verantwortlich dafür war Hans-Peter Baumgraß von der gleichnamigen Gärtnerei in Plötzkau. (Foto: Engelbert Pülicher)

Erst auf den zweiten Blick – als ein Kollege schon staunend aus dem Fenster sah – entdeckte auch ich den neuen Blumenschmuck. Inzwischen ist er für mich ein echter Hingucker. Wenn die Blumen jetzt noch genug Wasser kriegen, könnte das hoffentlich auch noch länger einer bleiben.

Wohin am Wochenende?

Wie gesagt: Mich kriegen erstmal keine zehn Pferde vor die Tür. Höchstens noch in den Garten. Aber wenn ich mich auf den Weg machen würde, dann sicher zum Trecker-Treffen nach Gatersleben.

Zum fünften Mal zum Fest laden heute die Traktoren-Freunde Gatersleben. (Foto: Regine Lotzmann)

Die Treckerfreunde Gatersleben laden nämlich heute zur mittlerweile fünften Auflage des Treckerfests ein. Los geht es 14 Uhr am Bäckerteich mit Kaffee und Kuchen sowie Musik des Spielmannzugs aus Schadeleben. 16 Uhr setzt sich dann der berühmte Musiktrecker in Bewegung und zieht durchs Dorf.

Hört sich für mich nach Spaß an. Und vor allem nach der perfekten Vorbereitung auf den nächsten Mittwoch, 18 Uhr: Dann heißt das Thema unseres Online-Talks nämlich „Bauern, Proteste und die Zukunft der Landwirtschaft“. Ich freue mich drauf.

Aber erstmal genießen wir jetzt das Wochenende. Und jetzt: abschalten.

