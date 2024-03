Der Geschäftsführer des Trägervereins, Jan Förster, führt durch den Neubau der Kita „Onkel Uhu" in der Haflingerstraße in Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einem Jubelschrei schlüpften die Kinder aus ihren Hausschuhen und stürmen auf die blauen Sportmatten. Ein Mädchen klettert sofort in die übergroße Hängematte, ein anderes schwingt einen aufgehängten Ball durch die Luft. „Die Kinder lieben den Sportbereich und Bewegung generell“, sagt eine Erzieherin und stellt die Musik in dem tragbaren Lautsprecher ein wenig lauter. Es handelt sich um einen von drei Sporträumen, die alle Kinder in der neu gebauten Kita „Onkel Uhu“ in der Haflingerstraße in Neustadt gemeinschaftlich nutzen können.