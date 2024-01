Nach den ersten Demos am Montag wollen die Bauern am Mittwoch zahlreiche Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockieren. Hinzu kommt der Beginn des Bahnstreiks. Wir begleiten Sie mit unserem Ticker zu allen aktuellen Entwicklungen durch den Tag.

9.25 Uhr

Die Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost sollen nach etwa einer Stunde kurz geöffnet werden,um Verkehr abfließen zu lassen,sagt Peter Deumelandt vom Bauernverband Jerichower Land.

An der Anschlussstelle Theeßen in der Auffahrt Richtung Hannover haben sich Bauern mit ihren Traktoren postiert. Foto: Marco Papritz

9.23 Uhr

Bei klirrender Kälte: Bauern wärmen sich bei Burg mit Feuerschalen.

Die tiefen Temperaturen machen den Protestierenden das Handeln schwer. Zum Aufwärmen werden unter anderem in Burg Feuerschalen genutzt Foto: Marco Papritz

9.20 Uhr

Unsere Reporter melden bei Magdeburg: Krankenwagen sind bei den Protesten auf die Autobahn durchgelassen worden. Auch die Abfahrten sind, wie angekündigt, offen.

9.17 Uhr

Die Autobahn-Auffahrt in Dessau Ost ist von Traktoren versperrt.

In Dessau Ost ist die Autobahn-Auffahrt zur A9 versperrt. Foto: Thomas Ruttke

9.15 Uhr

An den Autobahnauffahrt in der Börde (A14: Dahlenwarsleben, A2: Irxleben, Bornstedt, Alleringersleben und Eilsleben) haben die Traktoren die Auffahrten blockiert. Die Polizei ist vor Ort. Die Auffahrt Irxleben soll nach Angaben des Bauernverbandes je nach Lage vor Ort alle 30 Minuten geöffnet werden.

9.11 Uhr

Die Elbbrücke Tangermünde ist erneut gesperrt. Heute soll die Blockade sogar bis 13 Uhr andauern. Am Montag und Dienstag wurde die Flussquerung je bis circa 11 Uhr gesperrt. Es handelte sich dabei um unangemeldete Versammlungen. Ob der Protest auf der Brücke heute angemeldet ist, ist noch nicht bekannt.

Es handelt sich dabei nicht um einen Bauernprotest. Der Kreisbauernverband Stendal hat sich von der Aktion auf der Elbbrücke distanziert.

9.07 Uhr

Die Bauern haben die Auffahrten von der Bundesstraße B1 zur Autobahn A14 bei Magdeburg Richtung Halle und in nördliche Richtung dicht gemacht.

Bei Magdeburg können keine Autos mehr auf die A14 aufbiegen. Foto: Ivar Lüthe

9.04 Uhr

Es geht los an der Burger Autobahnauffahrt.

Die Auffahrt zur A2 ist bei Burg zu. Foto: Marco Papritz

9.03 Uhr

Eine weitere kurzfristig angemeldete Versammlung gibt es momentan auf der Bundesstraße B188 und Landesstraße L30 - Kreuzungsbereich Vinzelberg. Dort wird es zu halbstündlichen Sperrungen bis etwa 13.30 Uhr kommen.

9.00 Uhr

Die Blockaden der Bauern an den Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt sind weitgehend installiert.

8.59 Uhr

Der Bahnhof in Burg ist verwaist. Per Durchsage und über Infotafeln werden Fahrgäste über den Streik der GDL informiert. Das hat im Jerichower Land unter anderem die Konsequenz, das die Regionalbahn (RB) 40 komplett entfällt. Vorteil: Der Regionalexpress (RE) 1 der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, der zwischen Magdeburg und Eisenhüttenstadt fährt, ist im Einsatz. Er hält in Burg, Güsen und Genthin.

Der Bahnhof in Burg ist wegen des GDL-Streiks verwaist. Foto: Marco Papritz

8.54 Uhr

An der A2-Anschlussstelle Theeßen wird die Sperrung vorbereitet.

An der A2-Auffahrt Theessen haben sich die Traktoren zur Sperrung postiert. Foto: Marco Papritz

Die Protestler werden an der A2 von der Polizei zum Vorgehen eingewiesen. Foto: Marco Papritz

Bauernprotest angelaufen - Kritik am GDL-Streik

8.40 Uhr

Die Auffahrt Ziesar ist bereits dicht, obwohl erst ab 9 Uhr protestiert werden sollte.

In Ziesar ist bereits die Autobahnauffahrt dicht. Foto: Thomas Schäfer

8.29 Uhr

Lilly M., eine Studentin aus Halle-Neustadt: "Ich kam zwar nur mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof weil die S-Bahn nicht fuhr, aber von hier aus komme ich stündlich nach Leipzig zur Uni."

Studentin Lilly M. aus Halle hat sich auf den Streik bei der Bahn vorbereitet. Foto: Marvin Matzulla

Währenddessen steigt eine Mutter mit ihrer Tochter in einen Abellio Zug nach Weißenfels, der noch fährt. Es scheint, als seien die Hallenser streikerprobt.

Zahlreiche Bahnverbindungen fallen in Sachsen-Anhalt aus. Foto: Marvin Matzulla

8.15 Uhr

Ein Taxifahrer, der nicht namentlich genannt werden möchte, macht seinem Ärger über den GDL-Streik Luft: "Der Streik schadet unserem Geschäft. Die verdienen doch schon genug Geld. Wer soll an solch einem Tag aus dem Bahnhof kommen? Seit halb 5 sei er im Dienst und hatte bisher nur eine fahrt, die nicht mal von hier ging."

Bahnstreik am Mittwoch in Sachsen-Anhalt: Was sagen Bahnreisende im Hauptbahnhof Halle dazu? (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt/Bericht: Anna Lena Giesert)

Nicht überall gibt es viel Verständnis für den Streik der GDL: Foto: Marvin Matzulla

8.04 Uhr

Der Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn ist angelaufen.

7.44 Uhr

Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, dass 20 Prozent aller Züge im Fernverkehr weiterhin fahren werden. Im Regionalverkehr komme es zu "massiven Einschränkungen", die aber lokal und regional ganz unterschiedlich ausfallen könnten, so Konzernsprecher Achim Stauß.

Polizei warnt vor Verkehrseinschränkungen durch Bauernproteste

7.20 Uhr

Die Polizei in Halle warnt vor Auswirkungen der Bauernproteste auf den Verkehr in Sachsen-Anhalt: "Auch heute sind wieder Einschränkungen im Straßenverkehr zu erwarten. Von 9 bis 13.00 Uhr soll es Proteste an den Autobahnzufahrten in Halle, im Saalekreis, im Burgenlandkreis und in Mansfeld-Südharz geben."

Eine genaue Auflistung der betroffenen Anschlussstellen der A9, A14, A38 und A143 befindet sich hier:



Plant heute bitte mehr Zeit ein, es ist mit mehr Verkehr auf den Nebenstrecken der Autobahn zu rechnen!

7.09 Uhr

Auf der Autobahn A36 sind zwischen Kreuz Bernburg und Dreieck Nordharz in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung zu erwarten. Hier sollen die Auffahrten von den Protesten betroffen sein.

7.03 Uhr

Bei der Autobahn A2 sollen die Einfahrten Burg-Zentrum in beiden Richtungen ab 9 bis 13 Uhr wegen der Bauernproteste voll gesperrt werden.

Proteste der Bauern: Traktoren setzen sich in Gang

6.51 Uhr

Die Deutsche Bahn (DB) bittet Reisende, Ihre Fahrt nach Möglichkeit zu verschieben und das erworbene Ticket zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben, heißt es. "Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", heißt es.

6.38 Uhr

Zahlreiche Traktoren sind bereits in allen Teilen des Landes unterwegs zu Protesten. Stellen Sie sich bitte auf Verkehrsbehinderungen ein.

6.22 Uhr

Auf der Bundesstraße B188 kommt es von Briesen in Richtung Gardelegen zwischen Fischbeck und Tangermünde in beiden Richtungen zur Traktorendemonstration ab 6.30 Uhr bis etwa 13 Uhr. Es sind halbstündliche Öffnungen vorgesehen. Die Polizei begleitet die Demonstration.

5.52 Uhr

Auf der einzigen, für Fluthelfer am heutigen Tag freigehaltenen Autobahn A38 bei Roßla in Mansfeld-Südharz ist es zu einem Unfall gekommen, der eine Sperrung der Richtungsfahrbahn nach Halle nach sich zieht.

5.48 Uhr

Nachdem am Dienstagabend der Streik im Personen- und Güterverkehr der Deutschen Bahn von gerichtlicher Seite für rechtmäßig erklärt wurde, wird bereits seit dem Abend im Güterverkehr gestreikt.



Es ist ein Notfahrplan mit einem begrenzten Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr bei der Deutschen Bahn eingerichtet. Für Kunden wurde die kostenlose DB-Sonderhotline 08000-996633 eingerichtet.

5.30 Uhr

Noch ist die Lage ruhig. Bislang haben Sie freie Fahrt auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt.

Bauern wollen am Mittwoch Autobahnen in Sachsen-Anhalt blockieren

„Wir planen Blockaden an mehreren Autobahnauffahrten. Geplant ist das an der A14, der A2, der A9 und einem Teilstück der A36“, kündigte Olaf Feuerborn, Verbandspräsident des Bauernverbands, an. Nur an der Autobahn 38 plane man keine Aktionen, da diese für Fluthelfer freibleiben müsse.

Ausgenommen sind auch die Auffahrten „Magdeburger Kreuz“, „Magdeburg Zentrum“ sowie das „Bernburger Kreuz“.

Bauernproteste am Montag in Sachsen-Anhalt. So verlief der 8. Januar 2024. (Kamera: VS/MZ-Redaktionen, Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Blockaden sollen von neun bis zwölf Uhr andauern. Feuerborn räumte ein, dass das viele Autofahrer treffen werde. „Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass vieles nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen.“

Blockaden auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt

Anschlussstelle: Magdeburg Rothensee - A2/August-Bebel-Damm

Anschlussstelle: Irxleben - A2/Irxlebener Straße

Zum einen werden laut Polizei die Auffahrten der Autobahn A2 im Bereich Jerichower Land blockiert, wobei die Auffahrten Theeßen und Burg Ost auch regelmäßig zum Passieren geöffnet werden sollen.

Blockaden auf der Autobahn 9 in Sachsen-Anhalt

Nach derzeitigem Stand soll die Anschlussstelle Halle in beide Fahrtrichtungen (Auffahrten) befahrbar bleiben, ebenso die Anschlussstelle Dessau-Süd in Fahrtrichtung Berlin sowie die Anschlussstelle Coswig in Fahrtrichtung München.

Köselitz (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Coswig (Autobahnauffahrt in Richtung Berlin blockiert)

Vockerode (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Dessau-Ost (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Dessau-Süd (Autobahnauffahrt in Richtung München blockiert)

Thurland (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Bitterfeld-Wolfen (Auffahrten in beide Richtungen blockiert)

Blockaden auf der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt

Anschlussstelle: Könnern - A14/Hallische Straße

Anschlussstelle: Schönebeck - A14/B246a

Anschlussstelle: Magdeburg-Stadtfeld - A14/B1

Blockaden auf der Autobahn 36 in Sachsen-Anhalt

A36:

Anschlussstelle: Ilberstedt - A36/L71n

Anschlussstelle: Aschersleben-Mitte - A36/B180

Anschlussstelle: Quedlinburg-Mitte - A36/B79

Anschlussstelle: Blankenburg-Mitte - A36/B81

Anschlussstelle: Heimburg/Halberstadt - A36/L81/L85

Anschlussstelle: Wernigerode-Mitte - A36/L82

Weitere Blockaden auf Land- und Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt

Weiterhin sind zwei Versammlungen im Bereich der Elbbrücke Wittenberge und dem Kreuzungsbereich Seehausen (Altmark) an der B189/190 für den Zeitraum von 7 bis 18 Uhr angemeldet. Aufgrund der Schließung der Elbbrücke im Halbstundentakt kommt es dort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Diese können auch wieder an der Elbbrücke Tangermünde auftreten.

Autobahnabfahrten sind laut Polizei generell von den versammlungsrechtlichen Aktionen nicht betroffen. Für Rettungs-, Sicherheits- sowie Feuerwehrkräfte soll zu jeder Zeit die Durchfahrt gewährleistet sein. Dies gilt ebenso für „eilige Arzneimittel“, „Dialyse-Fahrten“, Krankentransporte.

Bauern-Blockade trifft auf Lokführer-Streik - Verkehrschaos in Sachsen-Anhalt?

Da am Mittwoch die Auffahrten auf die Bundesautobahnen nicht genutzt werden könnten, sei mit einem höheren Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten um die Autobahnen zu rechnen, warnt die Polizei.

Die Autobahn-Blockaden fallen zudem auf den ersten Tag des Bahnstreiks. Von Mittwoch, 10. Januar, um 2 Uhr, bis Freitag, 12. Januar, um 18 Uhr, will die Lokführergewerkschaft GDL den Verkehr auf der Schiene weitgehend lahmlegen. Die Bahn plant einen Notfall-Fahrplan.

Die Arbeitsniederlegung im Gütertransport der Bahn (DB Cargo) soll bereits am Dienstag, 9. Januar, ab 18 Uhr beginnen.

Bahn und Lokführer in Protest-Stimmung - darum geht es

Die Landwirte protestieren gegen geplante Kürzungen bei Subventionen. Im Kern geht es um Vergünstigungen für Agrardisel und die Befreiung von der Kfz-Steuer. Einen Teil der Kürzungen hat die Bundesregierung bereits zurück genommen, die Bauern fordern jedoch einen kompletten Erhalt ihrer Subventionen.

Im Video: Bahnstreik am Mittwoch - Wie Bahnreisende am Hbf Halle darauf reagieren

Beim Streit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn geht es zum einen um eine Lohnerhöhung, zum anderen um eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Lokführer.

Die Bahn hatte zuletzt versucht, den drohenden Streik gerichtlich verbieten zu lassen, war damit jedoch gescheitert. Bis Freitag will die GDL den Zugverkehr jetzt weitgehend lahmlegen.