Magdeburg/DUR - Bereits Anfang Dezember legten die Lokführer in Deutschaland ihre Arbeit nieder, nun hat die Lokführergewerkschaft GDL erneut zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen - ausgerechnet in der Woche der Bauernproteste. Vom 10. Januar um 2 Uhr bis zum 12. Januar um 18 Uhr sollen die Lokführer ihre Arbeit niederlegen. Haben Sie für diese Streiks noch Verständnis?

Verhandlungen von Bahn und GDL ziehen sich - haben Sie noch Verständnis für die Streiks?

Streitpunkt der Bahn und GDL ist weiterhin die von der Gewerkschaft geforderte Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Da erste Verhandlungen gescheitert sind, kam es bereits im Dezember zu einem Streik der Lokführer.

Kann der Bahnstreik vor Gericht gestoppt werden?

Die Deutsche Bahn will einen Notfahrplan anbieten. Dieser sichere allerdings nur ein sehr begrenztes Zugangebot, sodass nicht notwendige Reisen verschoben werden sollen.

Um den Streik doch noch zu verhindern, versucht die Bahn, diesen per Gericht zu stoppen. Die Chancen dafür werden allerdings als gering angesehen. Ein Urteil soll am Montagabend am Arbeitsgericht Frankfurt am Main fallen.