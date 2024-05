Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Akute Notfälle, aufwendige Operationen und Therapien: Die Versorgung in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern ist grundsätzlich gut – aber es bestehen Defizite durch Personalnot. Das hat der aktuelle Qualitätsreport des Medizinischen Dienstes (MD) ergeben, der am Freitag vorgestellt worden ist. Es seien bei 474 Strukturprüfungen 2023 keine erheblichen Mängel festgestellt worden. In 98,5 Prozent der Fälle hätten die Häuser Anforderungen an das Fachpersonal sowie räumliche und technische Ausstattung für komplexe Behandlungen erfüllt. „Wenn etwas nicht stimmt, dann durch den Personalmangel“, sagte der MD-Vorstandsvorsitzende Jens Hennicke.