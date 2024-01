Bitterfeld/MZ. - Die Landwirte haben auch im Altkreis Bitterfeld ihre Ankündigung in die Tat umgesetzt. „Seit 9 Uhr sind die Auffahrten zur Autobahn 9 dicht“, bestätigt Thomas Külz, Vorsitzender des Bauernverbandes Anhalts. Er spricht von Dutzenden Traktoren, die mit der Blockade der Auffahrten Bitterfeld-Wolfen, Thurland und Dessau-Süd ihren Unmut gegen die Sparpläne der Bundesregierung zum Ausdruck bringen wollen.

Külz stellt klar: „Es geht nicht darum, dass wir mehr wollen. Es geht um den Fortbestand der geltenden Regeln.“

In Thurland war kein Durchkommen auf die Autobahn. Pkw und Lkw mussten wegen der Blockade umdrehen. (Foto: Ulf Rostalsky)

An den Blockaden warenTraktoren aus mehreren landwirtschaftlichen Betrieben des Altkreises beteiligt. In Thurland rollten außerdem Lkw von Gewerbetreibenden und Traktoren aus dem Altkreis Köthen an. „Das ist ein voller Erfolg", erklärt Thomas Külz. Landwirt Karl-Heinz Boldt aus Spören fügt hinzu: „Wir machen weiter. So lange, bis wir gehört werden.“

Zu größeren Behinderungen ist es bisher nicht gekommen. Notfallfahrzeuge wurden von Landwirten durch die Blockaden geleitet.