Dringender Notfall Spezialeinheiten im Einsatz: Halle-Attentäter Stephan B. aus der Haft ins Krankenhaus

Er wurde mit Schmerzen in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert: Der Halle-Attentäter Stephan B. musste am Freitag wegen eines medizinschen Notfalls aus der Haft in eine Klinik verlegt werden. Dort wird er von Spezialeinheiten bewacht.